Preocupa inseguridad en la Magisterial

Recientemente en la colonia Magisterial se presentan diferentes hechos delictivos que afectan a la población, refirió Refugio Bartolomé Rodríguez Hernández, presidente de colonos, al precisar que desafortunadamente el dren que pasa por esta zona sirve de escondite para quienes delinquen.

Expresó que la mayoría de las personas que viven en esta localidad, ya fueron víctimas de los atracos sobre todo en sus domicilios, al reportar que la semana pasada dos veces, los malhechores ingresaron a una casa en dos ocasiones y se llevaron electrodomésticos y algunos muebles, aprovechándose que no se encontraban los moradores.

“El canal ha servido de escondite, en todas las calles se han metido los ladrones, ya no se escapa ninguna que se no se hayan metido, uno de los vecinos me dijo que dos veces se metieron a su casa en una semana. A veces los maldosos de quedan a dormir en el dren cuando no hay agua”.

Resaltó que cuando se presentan este tipo de actos de delincuencia, reportan los hechos a la línea de emergencia 911, sin embargo, por el tiempo de respuesta, es complicado que se hayan podido efectuar las detenciones.

Rodríguez Hernández agregó que es indispensable que haya mayor presencia policial para evitar que este tipo de actos se presenten, ya que, además en diferentes ocasiones han sorprendido a los presuntos delincuentes pretendiendo pernoctar en en el dren, sobre todo cuando no lleva agua.