Preparan Festival de la Gordita y la Dobladita, en el Carrizo

Los preparativos ya iniciaron para la llevar a cabo la tercera edición del Festival de la Gordita y la Dobladita en la comunidad de El Carrizo, en San Juan del Río. Para este año se busca que el evento se haga dos días y que en él puedan participar más familias que se dedican a la preparación de estos tradicionales alimentos, señaló la autoridad auxiliar, Diana Margarita Osornio Gómez.

Refirió que la propuesta inicial es que el festival se lleve a cabo durante los días 16 y 17 de marzo, esto para aprovechar el puente que se tiene calendarizado en estas fechas. Mencionó que se realizarán reuniones con familias de la comunidad, pues también se desea invitar a personas de otras comunidades para que sean parte de este proyecto que nació en 2022.

“Este año pensamos ampliar la convocatoria y los días. Pensamos hacerlo dos días, está la propuesta del sábado 16 y domingo 17 de marzo, para aprovechar el puente que se tiene. Esteremos esperando la respuesta de las mujeres de la comunidad para ver si lo podemos ampliar y ver que más mujeres de otras comunidades participen en este festival”, comentó.

Puntualizó que la intención es que este festival se vuelva uno de los eventos más importantes de San Juan del Río, de ahí la idea de invitar a más personas que se dedican a la preparación de gorditas y dobladitas. Recordó en El Carrizo existen alrededor de 25 familias que se dedican a esta actividad, la cual se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Asimismo, puntualizó que el festival también es una oportunidad para reactivar la economía de la comunidad, así como concientizar a las asistentes sobre la importancia de consumir lo local, toda vez que las familias se dedican durante todo el año a la preparación de estos platillos tradicionales.

“Creo que este es uno de los proyectos más importantes, no solo de nuestra comunidad, sino de San Juan del Río y que además es el beneficio no solamente para 25 familias, sino para toda la comunidad. Se ha reactivado la economía en estas últimas dos ediciones y lo pretendemos hacer mejor. Creo que hemos mejorado, ha sido un proceso de aprendizaje y vamos continuar para que este festival no dure tres años, sino que sea algo emblemático de nuestro municipio”, subrayó.

Finalmente, indicó que además de los puestos de gorditas y dobladitas, también se está haciendo la invitación a comerciantes de otros giros, esto con la finalidad de que ellos también vean beneficiadas sus ventas durante los días en que se desarrolle el festival. Además, añadió que comenzarán con los trámites ante Gobierno Municipal para obtener los permisos.