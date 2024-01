Prevén éxodo de migrantes

La regidora de la comisión de Trabajadores Migrantes del municipio de San Juan del Río, Fabiola Pérez Valenzuela dio a conocer que se prevé un éxodo de connacionales sanjuanenses del estado de Texas dado la implementación de la ley SB4 en este lugar.

Y es que refirió que esta ley antiinmigrante, convierte en un delito estatal el ingreso ilegal a al estado de Texas, situación con la cual dijo que dará la pauta a las autoridades policiales para que puedan detener a los migrantes y generar su expulsión inmediata del país norteamericano.

Por lo anterior, la integrante del Cabildo aseguró que connacionales sanjuanenses radicados en el estado texano, buscarán reubicarse en otro lugar de la Unión Americana con la finalidad de continuar en aquella nación buscando mejores oportunidades de vida.

“Hay que partir de que en Estados Unidos los estados sacan sus leyes como de una forma mucho más diferenciada que en México, aquí es muy difícil que encontremos grandes diferencias entre uno y otro estado en temas de legislación, pero en Estados Unidos si, con el tema que salió de Texas, evidentemente si impacta al leerla porque lo que busca esta ley es brincarse el procedimiento de deportación por así decirlo y que cualquier autoridad en Texas pueda hacer la deportación inmediatamente”.

Por lo anterior, aseguró que por parte de la comisión que preside, estará atenta a posibles apoyo para quienes pudieran correr el riesgo de ser deportados, pues consideró que es un tema relevante para los integrantes de esta población y si bien, no se conoce el número de connacionales sanjuanenses que viven en ese lugar de manera ilegal, aseguró que se tiene previsto el apoyo por parte de la Cancillería mexicana apoyar a los paisanos que posiblemente vean vulnerados sus derechos humanos.

“Se prevé que muchos connacionales se puedan mover del estado de Texas por la ley antiinmigrante SB4, lo mismo que pasó en Florida que estuvieron repartiendo estos folletos donde había esta amenaza, a lo mejor se pueden estar moviendo, yo espero que el que Estado mexicano impugne o trate de negociar este tipo de legislación para que no sea tan radical”.

Finalmente consideró que los connacionales pueden reubicarse a estados como Los Ángeles o bien, a otros lugares, con el fin de evitar que sean deportados como parte de estas nuevas medidas migratorias que recientemente se aprobaron en el Congreso texano.

“Realmente ellos allá ya van haciendo su vida y van conociendo que pueden y qué no, cómo manejarse con un perfil bajo para no llamar la atención y no ser objeto de una deportación pero tendrían que ver cómo va actuando, muy probable esta medida que están tomando es que siempre utilizan el tema migratorio como temas electorales, entonces también tenemos que esperar a ver si se va a poner en práctica cómo se está planteando”, finalizó.