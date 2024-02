Prevén menos consumo de carne en San Juan del Río

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez informó que ante el inicio de Cuaresma se prevé una disminución del 20 por ciento en los productos cárnicos de res y de cerdo.

Consideró que la tradición de suspender el consumo de carne por Cuaresma sigue haciéndose presente entre los hogares sanjuanenses, por lo que el impacto de este tipo de prácticas se ve reflejado en las ventas de la carne.

“Ahorita empieza esa curva de decremento, venimos del fin de año cuando hay un poquito de dinero, euforia y de alegría, pasas enero y ya la situación empieza a ponerse un poco crítica y ahorita ya en este mes ya llevamos por lo menos dos semanas que han empeorado la situación y ya todo mundo pensando en la Cuaresma, entonces ahí es donde prácticamente tocamos fondo, nuestras ventas se ven afectadas, del 100 por ciento, andábamos en un 60 por ciento, con el inicio de la Cuaresma alcanzamos solo un 40 por ciento de ventas”.

Hizo hincapié que la afectación del sector va siendo distinta en todo el año, pero en Cuaresma es mayor dado que poco consumo de estos productos se da, pues sigue siendo una tradición en los días como el Miércoles de Ceniza suspender los platillos de productos cárnicos.

“Ya inició la Cuaresma, ciclos que vienen anuales y la expectativa es difícil, la situación no es alentadora, venimos de un fin de año difícil, no hubo una economía muy buena, venimos arrastrando todavía secuelas de la pandemia, entonces la economía familiar pues sigue todavía precaria y no hay tanto recursos para darnos el gusto de la carnita asada cada ocho días”.

Dijo que actualmente el kilogramo de bistec de res oscila en los 180 pesos mientras que el de cerdo en 140 pesos, por lo que se espera que estos mismos se puedan comercializar en algunos días de la semana, menos el viernes que es cuando las familias hacen ayuno y algunas prácticas católicas.