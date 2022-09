Primer año de retos para Mauricio Kuri

Desde el día uno de la administración del actual gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, existieron retos de gran magnitud que se tuvieron que enfrentar, tales como las inundaciones registradas en los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río, las cuales afectaron a más de mil hogares así como la evacuación de los mismos.

Tan sólo a unas cuantas horas de que Mauricio Kuri tomó protesta como gobernador del estado, su administración declaró estado de emergencia en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan por la fuerza de las lluvias que se registraron, por lo que se tuvieron que desembolsar 3.5 millones de pesos para otorgar apoyos de cinco hasta 30 mil pesos para los afectados.

Posteriormente, las críticas hacia el gobernador comenzaron con su intención de crear un segundo piso en avenida 5 de Febrero homologando a lo realizado en la Ciudad México hace unos años atrás, sin embargo, el descontento de la ciudadanía fue de gran magnitud lo que provocó que el proyecto no fuera ni siquiera trabajado por los contratistas y colegios asociados al gobierno.

Sin embargo, la primera polémica para el gobierno llegó con la imposición del pago del reemplacado a principios del años 2022, ya que sin previo aviso, se anunció un reemplacamiento obligatorio, con la justificación de que en 14 años no había existido una medida estatal de tal índole, la cuestión que generó críticas, cuestionamientos e incluso amparos, fue el alto costo que tenía el tramite, ya que era de dos mil 330 pesos por el par de placas.

Dentro de sus declaraciones defendiendo el impuesto de las placas fue decir que prefiere que sea señalado por hacer y no por no hacer las cosas que requieren valentía y gallardía.

“Lo más fácil, se los digo de corazón, sería hacerme güey”, dijo Kuri referente al reemplacado.

Posteriormente, debido al descontento de la población, anunció que habría un descuento por el pago de las placas hasta el 31 de julio, el cual era de mil 631 pesos.

Luego de esto, en el mes de enero se anunció el plan estatal de seguridad, el cuál tendría una inversión de cuatro mil millones de pesos, la cual según el mandatario estatal era una cifra histórica; parte de este recurso sería obtenido del ejercicio del reemplacado.

“Quiero anunciarles una inversión de más de cuatro mil millones de pesos para mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades”, dijo el gobernador durante la presentación del plan estatal de seguridad.

Sin embargo, posterior a esto, llegó el primer golpe fuerte a la administración de Kuri González, el incidente del 5 de marzo en el estadio Corregidora, puso en el ojo del huracán a nivel mundial al Poder Ejecutivo, pues ante una gresca de gran magnitud entre aficionados de los equipos de futbol de Querétaro y Atlas, dejó como saldo 27 personas hospitalizadas, miedo e inseguridad.

"Lo que pasó ayer en La Corregidora nos llena de dolor, vergüenza y rabia. La agresión que sufrimos ayer no es un atentado contra un grupo de aficionados, es un atentado contra Querétaro. No tengo palabras para condenar la violencia y el abuso de lo que ocurrió el día de ayer, aunque no hubo muertos, es una tragedia", dijo el gobernador en conferencia de prensa un día después del 5M.

Este acontecimiento provocó la destitución de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Miguel Ángel Álvarez Contreras y de Protección Civil del estado de Querétaro, Carlos Rodríguez DiBella además de otros funcionarios sancionados y suspendidos de sus cargos.

La noticia fue tan brutal que se llegó a pensar que hubo fallecidos tras los lamentables acontecimientos, incluso este hecho provocó que el gobernador tuviera que cancelar una gira de inversión por Europa, por lo que puso un plan de acción para que la Fiscalía General del Estado pudiera iniciar con las investigaciones y capturar a los partícipes de la riña en el estadio.

Otro tema que ha sido todo un reto para la actual administración es la del transporte y la movilidad de la Zona Metropolitana, ya que ha sido un tema muy complejo que hasta hoy en día, sigue siendo una constante en su agenda.

Incluso su primer bastión al frente del Instituto Queretano del Transporte (IQT), David Sánchez Padilla, renunció en mayo de 2022, tras no poder cumplir con los objetivos planteados por el mandatario estatal así como buscar llegar acuerdos y resultados con los concesionarios de la empresa de Qrobús, por lo que Gerardo Cuanalo Santos fue designado como el nuevo titular.

Desde la llegada de Cuanalo Santos, han existido diálogos y reuniones complicadas con los concesionarios del sistema Móvil Qro Bus, pues se llegó a poner en la mesa la continuidad de la actual concesión, llegando así a la determinación de crear un nuevo modelo de movilidad, en el cual se echarán todas las concesiones para abajo y habrá una reingeniería en las rutas de la zona metropolitana.

“Vamos a echar para abajo las concesiones actuales, ellos (Qrobús) podrán participar de nuevo en el sistema siempre y cuando cumplan con las reglas", afirmó el mandatario estatal.

El afán por buscar una solución para la movilidad y el transporte llevó al gobernador a tomar la decisión de poner en marcha una reingeniería total que en más de 30 años, no ha tenido la avenida de 5 de Febrero, por lo que el 27 de junio, Mauricio Kuri González presentó Paseo 5 de Febrero, un proyecto que beneficiaría a 300 mil personas y usuarios de transporte público, alrededor de 120 mil automovilistas y decenas de miles de peatones que diariamente circulan esta avenida, una de las más transitadas del país.

Esta reingeniería tendrá una duración de 13 meses, por lo que implicaría el cierre total de 5 de Febrero, desde el cruce con avenida Zaragoza hasta el cruce con Bernardo Quintana, interviniendo 8.5 kilómetros de vialidad, lo que sin duda alguna, generará un caos vial en la ciudad, por lo que el mandatario estatal pidió a la ciudadanía comprensión y paciencia.

“Va ser un año complicado, pero espero que tengan paciencia y comprensión, esta reingeniería es necesaria (...)al final del año que viene, tendremos un paseo troncal ejemplo nacional, en donde los peatones caminarán con comodidad, los ciclistas de forma segura, los usuarios del transporte público van a llegar a tiempo, y los automovilistas van a desplazarse más rápido”, enfatizó durante la presentación de la macro obra.

Y hablando de obras, quizás la última polémica del gobierno Kuri González previo a su primer informe fue la caída de la trabe en avenida Sombrerete, ya que tras el anunció de la conección del puente, un día después este se vino abajo, por fortuna, no hubo pérdidas humanas pero sí indignación y críticas hacia la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) y a la empresa Soluntitec, encargada de la obra que tuvo un costo de 122 millones de pesos, la cual prácticamente fue borrada por el gobernador para proyectos futuros.

“En mi sexenio no los vuelvo a contratar (Soluntitec)”, expresó Kuri sobre la empresa responsable de la obra en Sombrerete.

A pesar de los retos, el primer año del gobierno de Kuri ha sido calificado como uno de los mejores a nivel nacional, según la Consulta Mitofsky, el panista es el tercer gobernador mejor calificado del país con 58.4%; además, en varias ocasiones ha manifestado tener una buena relación con el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ha acercado para pedir presupuesto federal para realizar obras de gran significado como el Acueducto lll, de igual manera, fue señalado como un posible aspirante a la presidencia de la República por Marko Cortés Mendoza, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el país.