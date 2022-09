Promete Roberto Cabrera más obras para el 2023

Afirmando que servir a los sanjuanenses es el más alto honor que ha tenido hasta el momento, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, en entrevista para El Sol de San Juan del Río, realizó un balance de su primer año de trabajo, en la antesala del acto protocolario de su primer informe de gobierno y adelantó que el 2023 será un gran año para el municipio.

Reconoció que al consolidar grandes proyectos en el primer año de su gobierno, tal es el caso de la mejora del mercado Juárez, o la nueva estación de bomberos, incrementa la exigencia en sus resultados, lo cual le motiva a seguir trabajando para consolidar más desarrollo y por ello dijo que vienen cosas importantes que se deberán anunciar en su momento, pero aseveró que el 2023 será un gran año, con un importante número de obras.

Ya que reitera que en los tres años de su administración se sentarán las bases para lograr un cambio en el modelo de la ciudad y afirmó que, en esta búsqueda, peleará una reelección, misma que ve como la evaluación más importante de su desempeño, y de lograrlo, le permitirá avanzar en su visión de cambio, sentado en el proyecto a 10 años, 2021-2031.

En ello, la intención de modificar la fisonomía de la avenida Juárez, es una de las acciones más ambiciosas; piensa que se trata de un reto mayor el remodelar ese espacio no mayor a 2 kilómetros; no obstante, resaltó que ya se tienen avances ejecutivos muy importantes que tienen que ver con planeación, por lo que se puede ver como un proyecto del sexenio para el gobernador.

“Yo me atrevo a decir, con mucho respeto, es parte de los proyectos sexenales que están en la mesa, lo digo con mucho respeto, porque requiere de mucho, por eso nadie ha podido a nivel municipal, lo digo con respeto, ni yo podría; es una obra de gran calado (…) es meter todo el cablerío subterráneo, recuperación de la imagen urbana, un orden distinto, que ya lo empezamos a hacer, intervenimos fachadas y monumentos, estamos recuperando calles, eso demuestra que no queda en las buenas intenciones, ya lo estamos haciendo, pero falta mucho para lograr ese proyecto”.

Adelantó que para 2023 se espera una fuerte inyección en obras y se continuará trabajando sobre los ejes ya planteados como la movilidad, donde habrá más conectividad en colonias, comunidades y barrios, ejemplificando con la nueva vía entre laguna de Lourdes y la Valla, terracería con nueva metodología que impulsa a estas comunidades, además del trabajo en seguridad, imagen urbana y la obra social, que dijo es muy importante.

En lo referente al tema pluvial, comenta que se tiene un proyecto bien trazado que incluye 12 acciones, como son el bordo San José y el bordo San Pedro, que ya no existen y se deben de recuperar, obras complementarias en el bordo Benito Juárez, así como el río San Juan y el Arroyo de Xhosdá

Además de la prevención de adicciones, para recuperar las familias y para ello dijo que el DIF debe hacer un trabajo muy importante, en conjunto con la sociedad organizada, porque reiteró que para tener una buena calidad de vida para los próximos años, se necesitará que la ciudadanía siga siendo solidaria.

Del trabajo que ha desempeñado durante el último año, Roberto Cabrera comentó que a San Juan del Río lo caracteriza su gente, por ser trabajadora y noble, por lo que en conjunto se logra llegar a un mejor nivel, muestra de ello fue que en las primeras horas de su gobierno, una inundación golpeó a la colonia La Rueda y de la mano de jóvenes universitarios, trabajadores, comerciantes, profesionistas y empresarios, se logró enfrentar la primera crisis.

Todos aportaron para ayudar a quienes pasaban por ese mal momento, aspecto que dijo, revela lo que es San Juan del Río, por ello considera que el trabajo conjunto es el motor de su administración.

Visión que refirió, es impulsada también por el gobernador, Mauricio Kuri, de quien dijo, está muy presente en el municipio y que siempre pide ver más allá, mirar de cara al 2050, trabajando en temas torales como el agua, la energía y la participación ciudadana.

“Cuando ves a un líder así a nivel estatal, y que te acompaña y que vamos hombro a hombro y codo a codo también con los sanjuanenses, logras más; podemos decir que es un aliciente que te anima; este primer informe está dedicado a eso y lo pedimos con mucho respeto y así lo autorizaron, usar la imagen donde se ve claramente que San Juan del Río y Gobierno del Estado trabajamos juntos”.

A un año de asumir la presidencia municipal, Cabrera Valencia comentó que el reto que se tiene para el futuro, es motivar la participación ciudadana y entender que todos suman para construir un mejor municipio, no obstante, para lograrlo es necesario que la población sea ordenada, entendiendo que el orden se puede traducir en no tirar basura en las calles, no maltratar los espacios públicos, barrer el frente de los hogares, hacer faenas y trabajo en equipo para limpiar y mantener los espacios comunes o reforestar; también que el comercio y la industria prosperen pero que también aporten y trabajen de manera regulada, temas en los que dijo, radica el mayor reto de su gobierno, motivar para lograr ese orden social.