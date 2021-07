Promueven jornada visual en Querétaro

Con el objetivo de mejorar la salud de los queretanos más vulnerables, el Sistema Estatal DIF en coordinación con la Secretaría de Salud y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, llevaron a cabo una jornada gratuita de cataratas que favoreció a 51 pacientes.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. Karina Castro de Domínguez, se sintió muy orgullosa de crear sinergia con la Secretaria de Salud y la Beneficencia Pública para continuar apoyando a la población de escasos recursos y transformar sus vidas para bien.

Para el caso de la región sur del estado de Querétaro, los municipios favorecidos principalmente, fueron Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo, atendiendo a personas con escasos recursos.

“Con esta jornada atendemos la discapacidad visual y colaboramos con el bienestar de los queretanos transformando sus vidas, sigan contando con nosotros”, externó Castro de Domínguez.

La jornada visual se desarrolló en el nuevo Hospital General de Querétaro, e incluyó la colocación de lentes intraoculares para cada paciente, en su mayoría adultos mayores de los municipios de Amealco, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Querétaro.

La señora María Concepción Juárez del municipio de Ezequiel Montes, manifestó su agradecimiento por este apoyo que la había afectado por 10 años.

“Hace 10 años que inicié con el padecimiento y hasta que se me llenó todo el ojo de catarata me podían operar. Pero no veo bien, no enfoco y tropiezo al caminar”, confesó antes de ser intervenida quirúrgicamente.

La jornada consistió en detectar a los candidatos a cirugía, integrar los expedientes, realizar estudios preoperatorios, efectuar las operaciones y cuidar la recuperación de los pacientes.

La Seseq colaboró con la infraestructura hospitalaria, equipo médico e insumos, coadyuvado por el SEDIF y la Beneficencia Pública.