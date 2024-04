Promueven vacunación antirrábica en Pedro Escobedo

Ante el inicio de la campaña de vacunación antirrábica en el estado, animalistas de Pedro Escobedo realizarán jornadas para que aquellas personas que no puedan acudir a algún centro de salud logren vacunar a sus mascotas, el objetivo es impulsar esta medida, afirmó Nelly Alejo Hernández, defensora y protectora de los derechos de los animales en esta demarcación.

Explicó que en muchas de las ocasiones las personas no pueden llevar a sus mascotas a los centros de salud correspondientes por la falta de tiempo, lo que provoca que estos animales no reciban el biológico antirrábico. Por ello, afirmó, es que se han generado lazos con la Secretaría de Salud del estado para que el grupo de animalistas de Pedro Escobedo realice jornadas propias de vacunación.

“Vamos a tener campaña de vacunación gratuita, no tiene ningún costo. Ahorita la Secretaría de Salud nos apoya en este tema. Muchas veces las personas no pueden o no tienen tiempo de acercarse a sus centros de salud, entonces, nos dan el biológico de la vacuna antirrábica para que nosotros podamos acercarla de manera gratuita a las comunidades del municipio”, comentó.

Señaló que las jornadas se llevarán a cabo en la cabecera municipal de Pedro Escobedo, así como en las comunidades más grandes como lo son San Clemente, La D y San Fandila. Mencionó que en ocasiones se hacen visitas directas a los domicilios, esto debido a la cantidad de perros o gatos que posee alguna familia. Además, indicó que las vacunas no pueden ser entregadas a las personas de manera directa.

Destacó que si bien la rabia ha sido erradicada en el país, es importante generar una consciencia sobre la importancia de esta medida en pro de los animales y la salud pública. En ese sentido, reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud en la materia.

“En ocasiones vamos a las casas de manera personal y aplicamos la vacuna a los animalitos para que estén protegidos, tanto para la enfermedad como de alguna situación que pudiera surgir con alguna mordedura. La rabia está erradicada en México, pero de cualquier manera ha sido resultado de los esfuerzos de la Secretaría de Salud, que ha llevado a cabo sus campañas de manera anual”, apuntó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2024 se llevará a cabo del 14 al 20 de abril. La dependencia resaltó que se tiene programada la aplicación de 177 mil dosis en el estado durante la jornada en los puestos de vacunación que estarán instalados en los Centros de Salud, así como en puntos estratégicos, delegaciones municipales y Unidades de Control Animal.