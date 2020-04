Proponen destinar impuestos a sueldos

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, negó que los empresarios estén pidiendo no pagar impuestos, la petición es utilizar en sueldos los recursos destinados para contribuciones.

Ante la crisis que enfrentan las empresas, derivada de la pandemia por Covid-19, han solicitado al gobierno federal algunos apoyos, señaló el líder de la Cámara, ejemplificó con la petición que involucra el pago de impuestos, la cual no tiene que ver con dejar de cumplir, sino destinar el pago de impuestos al cumplimiento de la nómina.

“Tenemos la obligatoriedad de pagar el ISR, reiteramos, no estamos solicitando que no se pague, lo que estamos solicitando es que si no vamos a producir, si no va a haber un flujo, pues permítenos, de manera directa, que ese pago de ISR darlo al sueldo de los trabajadores y eso nos va a ayudar a disminuir la afectación”.

Dijo que medidas de ese tipo son las que se esperan para ayudar a los empresarios, pero lamentó que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya descartado toda posibilidad.

“Ya lo dijo, son los 30 días, sin ninguna concesión, sin ningún beneficio, sin ningún apoyo, realmente lo que está pidiendo es pagar el 100 por ciento de impuestos, contribuciones, pero el detalle es que no tenemos ingresos, es difícil mantener este compromiso”.