Proyecta Japam  invertir hasta 60 mdp en acciones en SJR

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río prevé que durante todo el año se podrían invertir entre 50 y 60 millones de pesos en distintas acciones a lo largo de todo el municipio, recurso que provendría directamente de la institución y de la Federación a través de algunos programas, dio a conocer el director de este organismo, Gabriel Nicolás Figueroa Uribe.

Señaló que la mayoría del dinero que ejerce la JAPAM en acciones se trata de una participación doble, donde el organismo autónomo aporta un porcentaje del recurso, mientras que la Federación hace lo propio. En ese sentido, apuntó que a través de este esquema se proyecta que a lo largo de este año puedan reflejarse una inversión de hasta 60 millones de pesos en distintas zonas del municipio.

Puntualizó que el organismo que dirige ya cuenta con los proyectos que son necesarios en distintas zonas. No obstante, explicó, en ocasiones no se pueden obtener recursos de la Federación si es que la JAPAM no reúne la cantidad correspondiente.

“A lo mejor estamos hablando de 50 o 60 millones de pesos. Los proyectos los tenemos, pero no podemos acceder a programas o a presupuestos si no juntamos nuestra contraparte, es ahí el llamado a la ciudadanía para solidarizarse (…). Nosotros no podemos poner ampliaciones de redes, no podemos modificar lo que existe si no contamos con el recurso, pero este año sí nos pusimos una meta ambiciosa de entre 50 y 60 millones”, comentó.

Afirmó que en lo que va del año ya se han ejecutado acciones por alrededor de 25 millones de pesos, es decir, la JAPAM obtuvo un recurso propio y pudo gestionar una cantidad para concretar dichas obras que en muchas de las ocasiones se trata de colocación y sustitución de redes de agua potable o drenaje sanitario. Mencionó que algunas de las comunidades que se han visto beneficiadas son Visthá, El Sitio, La Valla, Loma Linda, entre otras.

Explicó que en los próximos meses se podrían obtener recursos a través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder), con lo cual se completaría la cantidad de dinero prevista a ejercer en este año. Añadió que el recurso se ejerce conforme a se obtiene. En ese sentido, recordó que en 2022 la JAPAM ejecutó acciones por más de 45 millones de pesos.

“Ese programa de Prodder se aplica en los últimos tres meses del año y ahí con ese programa tenemos nosotros la ambición y el proyecto de que podamos reunir otros 30 millones de pesos. Tenemos mucha confianza que con el apoyo de los ciudadanos, que nos hagan favor de pagar sus servicios correspondientes, podamos hacer esa bolsa de otros 30 millones de pesos para poder acceder a cerca de 60 y podamos aplicarlos en proyectos y obras que serían a lo largo y ancho del municipio”, concluyó.