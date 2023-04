Proyecta titular del Indereq visita a San Juan

La titular del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (indereq), Iridia Salazar Blanco, dio a conocer que en próximas semanas estará visitando el municipio de San Juan del Río para conocer de primera mano todas las necesidades que se tienen en materia deportiva e iniciar con las gestiones correspondientes para darles atención.

Refirió que ya se han tenido acercamientos con el presidente municipal, Roberto cabrera Valencia, esto con el fin de afinar detalles para dar inicio con las gestiones de los distintos proyectos que se tienen en la demarcación sanjuanense. Si bien no especificó cuáles eran los proyectos que se tenían en el municipio, dijo que se busca atender las prioridades.

“(Estamos) afinando detalles para empezar a gestionar todo lo que se tiene pensado hacer ahí en San Juan del Río. Sabemos que siempre las peticiones son bastantes, pero estamos tratando de sacar prioridades (…). Estamos en comunicación y acordamos eso justamente con el presidente de San Juan, de irme a dar una vueltecita para checar los espacios y ver también las necesidades, pero prácticamente ya de vista”, comentó.

Indicó que la visita se podría dar en las próximas dos semanas, toda vez que en los próximos días visitará otros municipios del estado. Además de que es necesario que ambos funcionarios públicos empaten sus agendas para que la visita se pueda darse sin ningún contratiempo.

Asimismo, detalló que ha sostenido reuniones con el titular de la Dirección Municipal del Deporte, Guillermo Jiménez Guerrero, con quien se planteó el proyecto de atraer nuevamente a San Juan del Río la Liga Telmex-Telcel de Basquetbol. Puntualizó que se está llevando a cabo la organización. Además, reconoció que el municipio se ha caracterizado por ser un semillero de atletas.

“Estamos tratando de ver las prioridades. De entrada, queremos cubrir lo más que se pueda en ese tema. Y también tenemos actividad, el otro día me reuní con el director porque está también el tema como de volver hacer el evento de basquetbol de la fundación Telmex. Por ahí ya estamos con esa organización y bueno ya prácticamente en afinar detalles, no me quiero adelantar para que también el presidente tenga la oportunidad de ya dárselos a conocer”, mencionó.

Finalmente, señaló que no hay planes para que el Indereq y el Gobierno Municipal trabajen de la mano en la rehabilitación de la acuática Gómez Morín, por el contrario, dijo, las labores en conjunto están encaminadas a proyectos de menor tamaño.