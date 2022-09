Queretanos pelean repatriación de sus hijos

Cuatro queretanos enfrentan procesos de restitución de patria potestad de sus hijos concebidos en matrimonios con extranjeros, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Mariela Ponce Villa.

“Tenemos cuatro casos de restituciones de extranjeros, es decir que un mexicano está casado con alguien del extranjero y al tener un proceso de divorcio o de patria potestad, se debe de resolver dónde y con quién vivirá el menor, así como los acuerdos para visitas (...) tenemos dos casos de alemanes, uno estadounidense y otro argentino”, precisó la magistrada presidente del TSJ.

Mariela Ponce precisó que debe de haber claridad y puntualidad si el Poder Legislativo llega a incluir dentro del Código Penal la tipificación del delito de violencia vicaria, ya que dicha práctica la mayoría de las veces tiende a ser subjetiva.

La violencia vicaria se define como el delito que ejerce una persona usando de por medio a los hijos contra algún progenitor, esta violencia generalmente es aplicada en contra de las madres; aunque los varones también pueden ser víctimas de la misma.

“La violencia vicaria no es una que se ejerza directamente a una mujer, es hacerle daño a través de los hijos, puede ser desde el hecho de que un padre use a los hijos para afectar a la madre o incluso, hay varones que pueden ser víctimas de violencia vicaria con actos de la mujer como prohibir al padre ver a sus hijos”, explicó la magistrada.

Dentro de la explicación, Ponce Villa insistió que en caso de que se legisle en penalizar este tipo de violencia, debe de ser muy puntual; a pesar de que no hay estudios a profundidad dentro del Poder Judicial local, sí se han localizado distintos casos que se juzgan en el ámbito familiar.

“Puede costar trabajo entender porque no es directa como la psicológica, física, económica; en este caso es a través de los hijos para hacerle daño a la mujer (...) si se lleva a lo penal lo tendrían que tipificar muy bien porque el derecho penal es muy exigente, para que no se abuse de esa figura, porque no es un tema de violencia, sino de protección a los hijos", dijo Ponce Villa.

