Querétaro, ni cerca del pico de contagios

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, consideró que en el estado aún no se está cerca de llegar a la cima de la curva en el número de contagios de Covid-19, ya que éstos siguen en aumento.

Precisó que además de faltar tiempo para llegar a la cúspide, una vez que se alcance, es posible que se mantenga por un lapso más con una cantidad similar de contagios, para después empezar a bajar.

“No estamos todavía cerca de llegar a la cúspide de la curva y de tener la meseta. Todas las epidemias tienen esa fase de incremento, luego llega al punto más alto, se mantiene ese punto más alto, con pequeñas variaciones en una meseta y después empieza el descenso”.

Indicó que el número de pacientes hospitalizados es el principal indicador que señala que la curva va en ascenso, por lo que subrayó “todavía nos falta un tiempo” y mientras se sigan tomando más muestras, se tendrá un mayor número de casos confirmados.

“Lo que nos va a dar realmente el pulso de cómo vamos, son los hospitalizados y esos siguen incrementando. Ha habido un incremento en general, pero muy en particular los hospitalizados, no nos hemos visto rebasados y esperamos que eso no suceda, todos los días reportamos un número mayor (…) Eso nos habla que aún vamos en ascenso en el comportamiento de esta epidemia en Querétaro”.