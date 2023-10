Realizan pruebas para detección de VIH

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, lleva a cabo pruebas rápidas voluntarias para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre la comunidad estudiantil y público en general.

Lo anterior lo dio a conocer el responsable de la clínica de Enfermería en Salud Integral (Ensain), Jorge Maya Díaz, quien aseguró que mensualmente se realizan en promedio 100 pruebas de este tipo, mismas que son otorgadas por parte de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), para promover la cultura de la revisión médica.

Consideró que la respuesta de la población en general es buena dado que por parte de los universitarios hay buena participación, así como de ciudadanos que acuden voluntariamente para conocer su estado de salud, ya que no solo se detecta el VIH sino también la sífilis o hepatitis tipo C.

“Tenemos pruebas rápidas voluntarias de VIH, sífilis y hepatitis tipo C, sin embargo, en esta semana se me terminaron todas esas pruebas y estoy a la espera de la gestión que se realizó con la Jurisdicción Sanitaria número 2 para que también se me proporcione ese recurso y seguir contribuyendo en la detección temprana de la enfermedad o en cualquier fase de su evolución”.

El académico aseguró que estas acciones se realizan coordinadamente con las autoridades de salud y en dado caso, se canaliza a las personas con algún tipo de detección a las mismas instancias, con la finalidad de continuar con una prueba confirmatoria y de ahí, comenzar con algún tipo de tratamiento médico.

“En lo que va de este 2023 por lo menos en la clínica Ensain hemos aplicado todas las pruebas, llevo mil pruebas de VIH, son casi 100 mensuales, las edades de los universitarios que participan son en promedio entre los 17 a 25 años de edad y para los trabajadores de algunas empresas son de entre 25 a 45 años de edad”.

Agregó que se continuarán impulsando este tipo de estudios en la Universidad para detectar a tiempo este tipo de problemas de salud entre las personas y recibir prontamente atención médica.

“La vertiente de los estudiantes que pertenecen aquí a la Universidad pues tienen derecho a la seguridad social, se derivan con su médico familiar por ser derechohabientes, aunque también tengo la coordinación con la secretaría de Salud para las pruebas confirmatorias, una vez la prueba rápida voluntaria reactiva, pues bueno se tiene que dar ese seguimiento y entonces hago la coordinación con el programa de VIH con la Jurisdicción, lo importante es que no se detectan en su atención médica”.