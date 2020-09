Rechazan sembrar chía

A pesar de que la chía ha sido vista como uno de los cultivos alternativos en varios estados, en el municipio este grano ha sido rechazado por parte de los productores agrícolas, informó el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal San Juan del Río, Francisco Sinecio Barrón.

Refirió que este año se tenía proyectado por parte de la autoridad en materia de agricultura la siembra de 67 hectáreas, todas estas distribuidas en distintos puntos con características especificas para la siembra de la chía, sin embargo, los productores rechazaron cultivar el producto.

Local Crean Asociación de Productores de Aguacate

Los productores agrícolas atribuyen a la situación climática uno de los impedimentos para obtener buenos resultados en la producción, así como falta de tecnología para iniciar con dichos cultivos, por ello optan por continuar con las siembras tradicionales como frijol y maíz.

“Hace unos años nos trajeron la mentada chía, aquí no es el lugar para la chía, la trajeron, engañaron a los productores de que sería una buena producción, pero no juntaron ni un costal entonces es triste que nos traigan productos que no dan aquí”.

Aseguró que, aunque se ha mencionado los distintos beneficios de sembrar este tipo de granos en el municipio, los productores se muestran renuentes a realizar un segundo intento para evitar perdidas como ocurrido hace varios años en donde fueron objeto de un engaño.