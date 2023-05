Reconocen a violinista de danzas originario de San Juan del Río

Continuar con las tradiciones no siempre es fácil, sin embargo, para Juvenal Hernández Mejía, violinista originario del municipio de San Juan del Río, fue todo lo contrario, porque emanado de una familia de cultura y tradición, por muchos años se integró a las danzas tradicionales del Rey Saúl y Rey Celso de la región.

Hoy a sus 77 años de edad y con 25 años de trayectoria, compartió que desde 1978 comenzó a participar en las danzas sanjuanense y poco a poco fue como comenzó a tocar el violín, convirtiéndose en una pieza importante para los danzantes, quienes al conocer de sus interpretaciones, fue como se abrió brecha para permanecer en ese ámbito.

Don Juve, como mejor lo conocen en las danzas, compartió que es originario de Santa Rosa Xajay, pero desde muy joven se integró a los grupos de músicos que amenizan las danzas patronales, pues al poseer una buena habilidad para manipular el violín, fue como dijo que comenzó a ser contratado en varios lados, iniciando por el Barrio de la Cruz, luego en Santa Bárbara la Cueva, de ahí luego en San Sebastián de las Barrancas y en algunos otros lugares, pero en estos mencionados, de manera permanente.

“Empecé en la danza desde 1978, Dios me llevó a este camino y a mis 77 años sigo con todo el entusiasmo de participar, me vine de Santa Rosa Xajay a trabajar aquí y de aquí me fui al barrio de la Cruz, luego me fui a Santa Bárbara la Cueva y de ahí a San Sebastián de las Barrancas, pero he vuelto aquí, he vuelto a regresar a mi lugar que es San Isidro”.

Mencionó que la comunidad de donde es, se característica por su historia, no sin dejar de lado, este tipo de legados que dijo, han dejado sus antepasados, pues su familia siempre participó en este tipo de tradiciones, por eso, es que dijo hoy ellos son su pilar importante para mantenerse en la música.

“Yo soy solamente un trabajador, yo no me esperaba este reconocimiento, para mí es muy grande, pero cuesta más la amistad que todo lo demás, he hecho muchos amigos en este medio porque de eso se trata, de disfrutar nuestras tradiciones y todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados”.

Consideró que pareciera que es sencillo interpretar algunas piezas musicales para los danzantes, pero para eso se tiene que saber de historia de las danzas, ya que cada una tiene sus propias peticiones, es por ello, que en el marco de dichos festejos sanjuanenses, los organizadores de las fiestas de San Isidro 2023 y danzantes, reconocieron su labor que sin importantes las inclemencias del tiempo, siempre está dispuesto a tocar su instrumento musical.