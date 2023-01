Reforma laboral, imposición para la industria: Canacintra

La reforma laboral que amplia de 6 a 12 los días de vacaciones a los cuales los empleados tienen derecho después del primer año de servicio fue una imposición para la industria, toda vez que no se tomó en cuanta al sector para definir esta medida, afirmó el Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Región Bajío Norte, José Guadalupe Román Flores.

Refrió que en la construcción de esta reforma laboral, la cual entró en vigor a partir del 1 de enero pasado, no se tomaron en cuenta las opiniones del sector empresarial, quienes, dijo, con esta medida vislumbran impactos negativos en su productividad.

En ese sentido, detalló que de acuerdo con estimaciones que se han realizado, las afectaciones podrían ser de hasta el 7 por ciento es aspectos de productividad y con ello en el rubro económico de las industrias.

“No estamos en contra de otorgar las vacaciones, si no que no hubo una consulta y yo creo que hubiera sido mejor enfocarse en la productividad y con ello compensar el ingreso del colaborador y no un impacto de esta manera (…). Desgraciadamente fue una imposición en la cual no se tomó en cuenta al sector y ello es lo que está afectando. Creo que, si se hubiera manejado por una cuestión de productividad, se hubieran dado mejores resultados y una menor afectación a todo el sector”, comentó.

Explicó que, a partir de esta reforma, las empresas deberán de crear estrategias encaminadas a mejorar la productividad en los centros de trabajo para así compensar la obligatoriedad en cuestión de vacaciones que se deben de tener para el empleado.

Asimismo, añadió que en vez de tener la ampliación de vacaciones, era necesario apostar por cambiar el enfoque cultural y operativo al interior de las empresas, esto con el propósito de mejorar la productividad del empleado, con trabajos más eficientes, los cuales serían compensados con un mejor ingreso en los sueldos del colaborador.

“Algo que ha distinguido y ha permanecido en todos los sectores es la baja productividad. Yo creo que si nos enfocamos en cambiar el enfoque cultural y operativo, teniendo mejores resultados en productividad, en eficiencia, en reducción de desperdicios, a través de ello se genera un incentivo hacia el colaborador, sin duda mejorarían los resultados (…), se mejoraría la productividad y con ello el ingreso de las personas”, apuntó.

Finalmente, la Canacintra no es el primer organismo que advierte sobre afectaciones por la reforma laboral, en días pasados El Sol de San Juan del Río informó que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) señalaba que empresas pequeñas y medianas del municipio de San Juan del Río se verían impactadas de manera económica con esta medida.