Registraron 15 robos en La Llave

Durante el primer trimestre de este año, la Delegación Municipal de La Llave contabilizó al menos 15 robos a casa-habitación al interior de la comunidad. En algunos casos ya se han levantado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, afirmó la autoridad auxiliar de este sitio, Alicia Reséndiz Martínez.

Indicó que si bien por parte de la Delegación Municipal de La Llave se ha llevado este registró, no descartó que existan más casos de esta incidencia, los cuales no se dan a conocer. Aseveró que en muchas de las ocasiones los vecinos no denuncian o reportan por miedo y temor a las represalias que pudieran existir en su contra.

“Sí, ha habido robos a casa-habitación. En la Delegación tenemos de registro, aproximadamente, unos 15 robos a casa-habitación, pero por lo que comentan los vecinos puede haber más. Muchas personas a veces no reportan por miedo, temen por ellos, por sus familias. Entonces, se detienen en reportar o a hacer la denuncia ante fiscalía”, comentó.

Refirió que algunos de los artículos que se han sustraído en estos casos son televisiones, herramientas, cables, tanques de gas e incluso electrodomésticos como lavadoras. Afirmó que la mayoría de estos delitos son cometidos por personas que se han asentado en la localidad y que cuentan con problemas de drogadicción.

Ante este panorama en la comunidad, puntualizó que cuando suceden este tipo de incidencias se insta a los afectados para que interpongan las denuncias correspondientes ante la FGE, a fin de que el hecho quede registrado de manera formal y se le pueda dar un seguimiento para buscar el castigo a los responsables.

Detalló que de los 15 casos que ha contabilizado la Delegación Municipal, en 10 de ellos los afectados ya han interpuesto las denuncias ante la autoridad competente. Añadió que se mantiene una promoción permanente de la cultura de la denuncia a fin de que las personas que puedan ser víctimas de un delito puedan denunciar ante las instancias de procuración de justicia.

“Yo les hago la recomendación que, para que paremos esto un poquito más, tiene que llegar a la fiscalía. Nosotros somos nada más un medio para escucharlos y canalizarlos a la dependencia correspondiente, donde se pueda atender el caso y pueda ser un poquito más el castigo, si es que llegasen agarrar a los responsables”, mencionó.

Finalmente, aseveró que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha atendido la solicitud de mayor presencia en la comunidad, toda vez que con frecuencia hay rondines por las calles.