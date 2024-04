Rehabilitarán capillas familiares de La Lira

Se han iniciado los trabajos para rehabilitar tres de las nueve capillas familiares que existen en la comunidad de La Lira, en el municipio de Pedro Escobedo, esto con el fin de conservar estos recintos que son importantes para la historia y tradiciones de las personas que habitan en este lugar, dio a conocer la subdelegada municipal del sitio, Rosa María Evangelista Santiago.

Refirió que la intervención en estos espacios se dio porque la infraestructura se ha deteriorado por el tiempo de antigüedad que tienen, pues la mayoría de ellas datan de hace 150 años. En ese sentido, afirmó que para los habitantes de la comunidad es fundamental preservar estos espacios, ya que no solo cuentan con una carga religiosa importante, sino que forman parte de la identidad del lugar.

“Son nueve capillas en total y tenemos tres que vamos a rehabilitar porque la infraestructura, pues ya es muy antigua y por el tiempo, se han ido deteriorando. Entonces, los planes que tenemos ahorita es empezar a trabajar para echarlas para arriba, porque son parte de nuestras tradiciones. Las capillas representan la historia de la comunidad y la historia de nuestros antepasados”, comentó.

Precisó que las nueve capillas se rigen por el apellido de las familias que las tienen a cargo. Afirmó que según las historias que ha pasado de generación en generación, estos nueve recintos y las personas que los resguardan representan a los habitantes fundadores de la localidad. La Lira está catalogada como una de las comunidades indígenas en Pedro Escobedo.

Cuenta con décadas de antigüedad. Foto: Cortesía / Facebook La Lira Pedro Escobedo

En ese sentido, puntualizó que los recintos que se van a rehabilitar son conocidas como las capillas de los Herreras, De Vicentes, y Sixtos. Destacó que estos espacios son una parte central de cada una de las celebraciones que se tienen, como el Día de Muertos, celebración a la Virgen de Guadalupe o las fiestas patronales de mayo en honor a San Isidro Labrador.

“Son tradiciones y costumbres de nuestra comunidad, y cada día las estamos fomentando más. Por eso la idea de rescatar estas capillas, para seguir promoviendo las tradiciones de nuestra comunidad. No queremos que se pierda, como delegada estoy muy apegada a eso para que esto crezca y se fomente. Yo siempre he dicho que nuestras tradiciones y costumbres no se deben de perder, al contrario, hay que impulsarlas”, dijo.

Finalmente, señaló que las capillas se encuentran a cargo de la tercera generación de cada una de las familias de la comunidad.