Representarán a México en Estados Unidos

Previo a su desafío, la pareja de deportistas Paloma Rojas y Juan Carlos Colin contó a El Sol de San Juan del Río los detalles de su clasificación a representar a México en Estados Unidos, en las competencias Mundial de 70.3 en Utah y Campeonato de Iron man en Kona, Hawaii, respectivamente.

Paloma Rojas Briones, médico de profesión y sanjuanense desde hace 47 años se enfrentará a una ruta hostil en Utah que tiene por característica temperaturas muy altas y ascensos. Quien pese a tener cirugías en la columna lumbar a causa de una hernia de disco, la atleta sanjuanense ha salido adelante.

Rojas se ha preparado para este desafío, a sabiendas que exige lo mejor de un deportistas. Hizo entrenamientos en La Sierra que es similar a los terreros que recorrerá.

“Voy hacer Yuta, Juan Carlos va hacer Hawai, Es una zona caliente en donde el lago donde me toca competir es la inversa, es frio donde ocupas un traje de neo preno de manga larga, completo arriba de tu traja de triatlón”, explicó.

En 2021 destacó en el Iron Man de Cozumel, siendo de las muy valientes mujeres que participan en distancias largas. Al respecto dijo.

“Me gustó mucho, siempre había querido hacerla competencia y no podía por cuestiones de tiempo, porque mis hijas estaban chiquitas y se ocupaba de entrenamientos, se me hacía complicado hacer distancias tan largas, me decía no creo poder hacerlo”

“Con Juan Carlos y empezamos a ver que mis entrenamientos podían ser más efectivos si ser tan largos como antes se hacía y un poco más eficientes. Así fue, un día me tocó hacer 180 kilómetros en bici, fue una experiencia muy irreal pero muy padre porque además Juan Carlos terminó muchísimo antes que yo y él me esperó en la meta junto con mis hijas”, recordó la súper atleta, quien agradeció a sus hijas por ser su principal motivación, dijo sentirse feliz de saber de su apoyo.

En el caso de Juan Carlos Colin aún y con la experiencia que tiene de en las demandantes distancias, se encuentra entusiasmado por realizar lo que será su XV Iron Man.

Con 49 años de edad, el triatleta del D.F, vive en Querétaro desde hace 15 años.

Empezó en 2010, anteriormente ya corría en maratones, pero a partir del primer Iron que fue en Canadá desde entonces ha representando a México en los internacionales.

“ Las expectativas son mejorar el tiempo del campeonato del 2019, un Sub 10, lo ideal sería quedar en el top 5 de los mexicanos. Mi fuerte es la corrida en donde realmente hago la diferencia, hago de menos a más y puedo hacer la diferencia de los corredores, de hecho he salgo en la nadada en el grupo general, me mantengo en ese grupo en la bici y en la carrera es donde rebaso”.

Es así que el deportista pondrá a prueba su estrategia para figurar dentro de los 5 mejores mexicanos.

Comprometidos a superar los desafíos, la pareja de hierro reflexionó sobre el hecho de retomar las carreras presenciales a dos años de pandemia.

“Es un privilegio el salir y representar a México en este tipo de competencias el nivel es súper alto, hay gente muy capaz y es eso hacer un buen papel como mexicanos y que nos sigan”, destacó Juan Carlos Colin.

“Agregar que siempre en pareja y con un apoyo como el que tengo o como el que Juan Carlos tiene de mí siempre es mucho mejor que hacerlo solo”, finalizó la doctora Rojas.

Para conocer más de su participación y dar seguimiento de los mexicanos en el extranjero pueden seguirlos en sus redes sociales. En Instagram @jccofi, en facebook como Juan Carlos Colín. En la aplicación Iroman Tracker, seleccionar la competencia de Kona.