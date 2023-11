Requieren rehabilitación en parques del oriente

Habitantes de la colonia La Paz ll en la zona oriente del municipio de San Juan del Río piden a las autoridades a que puedan contribuir en la rehabilitación del parque que se encuentra al fondo de la localidad, así como dotar de más equipamientos para el salón de usos múltiples que está en la calle Estocolmo.

Y es que dijeron que, desde hace más de 10 años, un grupo de vecinos se ha encargado de generar alternativas para la recreación y alejar a las personas de las conductas de riesgo entre los niños, jóvenes y adultos, para darle pauta a las actividades deportivas y artistas.

Relataron que, para el caso del parque, es indispensable contar con más juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio, sobre todo porque por las tardes se reúnen decenas de personas en este punto, además de que la pista para trotar, dicen que está en malas condiciones para los deportistas.

“Aunque pareciera que no, la verdad es que si hay personas que vienen a hacer deportes en las mañanas y tardes, la pista para caminar tiene tramos con gravilla y otros pedazos que no, hay mucha maleza que se acumula. Pensamos que debe haber bancas para las personas. Los domingos hacen misa y no hay mucho espacio para sentarse”.

Los vecinos comentaron que, casi al principio de la presente administración se les ayudó con pintura, pero que recientemente tienen más retos para dejar en óptimas condiciones este lugar en el que viven cientos de familias que colindan con La Peña, La Floresta y Rinconada Banthí.

Para el caso del salón de usos múltiples, mencionaron que con el paso del tiempo consiguieron y gestionaron mal ellas ciclónica para evitar el ingreso de los amantes de lo ajeno, y que ahora usan el lugar para la práctica de baile para los adultos mayores.

En este sentido, dijeron que hace falta pintura y rehabilitar el exterior del salón, ya que son cerca de 20 personas las que acuden de manera continua sobre todo en la tardes aunque en ocasiones también van amas de casa.