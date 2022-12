Resaltan el derecho al voto de prisioneros

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), reconoció el derecho al voto activo de quienes se encuentran en prisión sin tener una sentencia condenatoria, por ello presentó el libro “Voto en prisión preventiva”.

La presentación de la obra, estuvo a cargo del consejero Electoral, Carlos Ruben Eguiarte Mereles, quien destacó que este libro aborda el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas que se encuentran en prisión, sin sentencia condenatoria, desde el enfoque de la autoridad administrativa, la judicatura y la academia.

Destacó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, referente que dijo, es de aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva, ya que armoniza preceptos constitucionales, es evolutiva y contribuye de forma importante al ejercicio de los derechos humanos.

El Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, señaló que esa sentencia es relevante por el cambio que logró en los derechos político-electorales de las personas que están en prisión preventiva y porque atiende a un aspecto primordial de la Constitución.

Dijo que los derechos humanos son la Constitución y les corresponde a las juezas y a los jueces constitucionales hacerlos realidad, más allá de las mayorías; en tal sentido, indicó que la posición de las personas juzgadoras debe tener un enfoque de razonabilidad y protección a los derechos humanos.

Gloria García Cuadras, Consejera Electoral del Instituto Estatal del Estado de Sinaloa (IEES), expresó que la democracia es una pieza fundamental en el desarrollo del país y no se puede hablar de esta, si no se considera la inclusión, sobre todo de los grupos en situación de desventaja; de ahí, comentó, la importancia de que las acciones afirmativas, como los derechos humanos, se maximicen y no tengan retrocesos.

El libro también fue presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con los comentarios del Director de la Facultad, Édgar Pérez González; el Director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Rogelio Flores Pantoja; la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce Villa, y la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral Dania Paola Ravel Cuevas.