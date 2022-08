Robo a vehículo, se agudiza dice el PRI

De acuerdo con estadísticas de Semáforo Delictivo, el robo a vehículo es uno de los principales delitos que se cometen en San Juan del Río. A nivel estatal, es el segundo municipio con más incidencias de este tipo, solo por debajo de la capital, aseguró la presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Aseveró que este tipo de incidencia en preocupante, toda vez que año con año incrementan los casos. Agregó que si bien algunos factores para esta problemática pueden ser el crecimiento del municipio y la dinámica que se vive en él, es necesario que las autoridades implementen estrategias eficaces para su combate.

Asimismo, señaló que de acuerdo con vecinos de la colonia San Juan Bosco, en las últimas semanas se han presentado casos de intento de cobro de “derecho de piso”, donde al menos un individuo intimidó a comerciantes de la zona. En ese sentido, detalló que las autoridades correspondientes deberían de prestar más atención y tener más presencia para garantizar la seguridad de las y los sanjuanenses.

“Las autoridades de seguridad necesitan puntualmente identificar, ver y perseguir con inteligencia policial, con muchas herramientas federales y estatales para ir contra esas personas, para localizarlas y quitarlas. Son ya casos donde uno como ciudadano ya no puede hacer nada”, mencionó.

Afirmó que así como el robo a vehículo, otros delitos han incrementado, al grado, dijo, de que esta situación ha provocado que la ciudadanía tenga miedo a denunciar por temor a las represalias que pueda haber.

“Nadie levanta la voz. La gente tiene miedo y por eso no denuncia o no lo hace porque no tiene la cultura de la denuncia. Ese temor nos lleva a la misma situación, tenemos que levantar todos la voz”, subrayó.

Puntualizó que es necesario que los tres niveles de gobierno atiendan prioritariamente el tema de la seguridad, toda vez que cada uno de ellos ha enfocado sus intereses en otras materias.

“Es increíble cómo han dejado de lado ese tema de la seguridad para darle prioridad a otras cuestiones, cuando eso es lo principal que se debe de atender (…). El gobierno es el responsable de nuestra seguridad y no debe de haber otra prioridad antes que eso. Antes que cualquier cosa, antes que la industria, claro todo es importante, pero lo primero es la seguridad”, concluyó.