Robo limitó operaciones de Grupo Reto 

Luego del robo que se suscitó en febrero pasado en sus instalaciones, las operaciones de Grupo Reto se han visto limitadas, toda vez que en aquella ocasión los ladrones sustrajeron equipo de cómputo, dinero en efectivo y algunas prótesis que estaban destinadas a ser donadas, dio a conocer la presidenta de esta asociación civil, María Fernanda González Torres.

Recordó que, a mediados de febrero, sujetos ingresaron a las oficinas de esta agrupación, ubicadas en la colonia Praderas del Sol, y sustrajeron diversas pertenencias, provocando un daño severo al patrimonio de la asociación. Puntualizó que, de acuerdo a estimaciones hechas, el monto de lo robado ascendió a cerca de 50 mil pesos.

Indicó que dentro del equipo de cómputo que se llevaron estaba toda la base de datos de la asociación, así como otros documentos y archivos que resultaban importante para las labores de esta agrupación que brinda apoyo a mujer y hombres que padecen cáncer de mama.

“Todavía no nos hemos repuesto del robo que sufrimos en febrero. Nos robaron nuestro equipo de cómputo, que no era muy moderno, pero trabajábamos muy bien y ahorita, tenemos muchos problemas con eso, porque no tenemos nuestra herramienta para trabajar, pero ahí andamos. Fueron alrededor de unos 50 mil pesos lo que se llevaron, la verdad para nosotros sí fue bastante”, comentó.

Dijo que además de la computadora, los maleantes hurtaron un par de alcancías con dinero en efectivo, así como pelucas, prótesis y sostenes especiales para mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Señaló que por este robo se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, a fin de que la instancia realizará las investigaciones y castigar a quienes resulten responsables.

Fue la madrugada del 15 de febrero cuando sujetos ingresaron a las instalaciones de Grupo Reto a través de un ventanal ubicado en la parte superior del edificio. Según versiones, los ladrones rompieron varios vidrios y descendieron con una cuerda para consumar el atraco.

Personal de la asociación no se dio cuenta del hecho hasta la mañana de ese día, cuando al ingresar notaron el desorden que se habían producido, razón por la cual llamaron a la línea de emergencia 9-1-1 para reportar el acontecimiento y proceder a efectuar las denuncias ante las instancias competentes.

Finalmente, antes de consumarse el atraco en febrero, a inicios de año hubo dos intentos de robo en las oficinas de Grupo Reto. Por estos antecedentes, la asociación civil informó que se colocaron cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del edificio para evitar más delitos en contra de la agrupación.