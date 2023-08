Sale caro usar las rampas de frenado

Utilizar la rampa de frenado que se ubica en la carretera federal 57, en dirección México-Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río, cuesta cerca de 180 mil pesos aproximadamente, sin dejar de recordar que además se generan gastos por el servicio de grúa.

Así lo compartió Armando Luna Martínez, trailero y microempresario del transporte de carga pesada, quien detalló que debe realizar un pago de 180 mil pesos, dado que al haber utilizado la rampa de frenado instalada en el tramo de San Juan del Río y detalló que se generó un gasto de 120 mil pesos por el uso de la rampa, más 60 mil pesos por el servicio de grúa concesionada que trasladó su unidad a un corralón.

Local Roberto Cabrera insiste en reforzar la señalética de la 57

“Tome la rampa y el cobro de la grúa por sacarme de la rampa fue de 22 mil pesos, llegó Capufe y me pidió 120 mil pesos por el uso de la rampa, se utilizó aproximadamente 25 metros por lo mucho, pero solo se sumió la grava, no hubo daños, entonces, como Capufe pedía 120 mil, no nos pudimos arreglar porque era mucho, ni con el de la grúa ni con Capufe y se llevaron el vehículo al corralón, trasladarlo de la rampa que está en el cerro partido a Loma Linda, la grúa le cobraba 60 mil pesos”.

El operador consideró que es necesaria la rampa de frenado, ya que con ello se evitan accidentes carreteros, sin embargo, dijo que eso puede generar costos económicos excesivos para los camioneros, pues son cantidades exorbitantes y abusivas las que se cobran, destacando la poca regulación en los cobros que efectúan los servicios de grúas.

Utilizó pocos metros del sitio de frenado y hoy tiene que pagar 180 mil pesos. Foto: Cortesía | Armando Luna Martínez

Mencionó que regularmente quienes utilizan estos espacios, son aquellos vehículos en los cuales los mismos operadores han detectado posibles fallas mecánicas en los frenos del vehículo, pero resulta costoso utilizar estos lugares para evitar accidentes mayores.

Comentó que debido a los precios que se cobran por Capufe y las grúas, en continuas reuniones se ha pedido una revisión, ya que si bien, se previenen las tragedias carreteras, resultan gastos exorbitantes para los microempresarios, como fue en su caso.

Ante ello, aseguró que se encuentra solicitando una revisión de lo que hoy se le intenta cobrar por haber utilizado la rampa de frenado, pues dijo que ingresó pocos metros a esta misma, sin haber generado mayores afectaciones, por lo que consideró que no es posible que por parte de la autoridad federal se cobre tanto y sin considerar que con ello afectan la economía de los transportistas.