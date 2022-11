Sanjuanense identificado con viruela símica

Uno de los 23 casos confirmados de viruela símica en el estado de Querétaro corresponde al municipio de San Juan del Río, luego de haber sido estudiado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Así lo refirió la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, quien aseguró que desde julio, fecha en que se empezaron a presentar casos sospechosos, se han identificado 47 personas que cumplen con las características de probables casos, de los cuales 23 solo han sido confirmados hasta el momento.

Del total de casos confirmados, el cien por ciento corresponden a hombres y están en un rango de 22 a 54 años, distribuidos de la siguiente manera: uno en San Juan del Río, 19 en el municipio de Querétaro y tres en Corregidora.

“Llevamos 23 casos confirmados, seguimos trabajando con todas las unidades médicas, tanto el sector público como privado para que si detectan un caso sospechoso se notifique, podamos hacer todo el estudio epidemiológico, por supuesto, la toma de muestras y poder ir identificando”.

La funcionaria comentó que las personas sospechosas del virus se realizan estudios de reacción de la polimerasa en cadena (PCR), con el fin de confirmar los casos, por lo que se espera no contar con más casos en la entidad.

“Esto lo empezamos a identificar en julio y de ese mes a la fecha, llevamos 23 casos, no se transmite tan fácilmente, ni tan rápidamente como otros padecimientos, por supuesto, eso no es tranquilidad, tenemos que seguir teniendo las precauciones de no acércanos a una persona que pudiéramos ver con lesiones en la piel, si somos su cuidador, utilizar cubrebocas y guantes”.

La responsable de la Salud en el estado, comentó que se previene el contagio al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad; el contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, ya que se contagia por contacto muy estrecho entre dos o más personas.

“Si alguien empieza con lesiones, que se acerque a la unidad de medicina familiar, centros de salud y hospitales para que podamos hacer el estudio correspondiente, no hemos tenido casos secundarios y todos han sido ambulatorios”.

La viruela símica o del mono dura en promedio 21 días, se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma por medio de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con los líquidos corporales.