Querétaro con trece casos de viruela símica

El estado de Querétaro sigue con 13 casos confirmados de viruela símica, en su mayoría son hombres, señaló Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en la entidad, al precisar que, por el momento se descarta que un paciente sea del municipio de San Juan del Río.

Refirió que, hay tres personas pendientes de su resultado epidemiológico, y que en 17 ciudadanos ya se descartó el padecimiento, tras las pruebas que se realizan y que alertan a las unidades familiares no solo de la Secretaría sino de las otras instancias médicas.

Comentó que, dentro las edades en las que se encuentran los 13 pacientes son entre los 25 a los 45 años, además de que, una de las medidas para la contención, es que, a quienes resultaron positivos se les aplica una valoración y seguimiento a lo largo de 21 días para descartar o confirmar la viruela.

“Algo que es bien importante en esta detección es que ha sido oportuna, no se han presentado casos secundarios y no hemos tenido brotes, los 13 casos son independientes, no tienen contacto uno con otro, todos han sido ambulatorios de manejo en su domicilio y de los contactos hacemos seguimiento hasta 21 días para identificar que no se presente ninguno”.

La especialista en Salud, recalcó que, para el caso de las muestras de las lesiones cutáneas el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) realizó la confirmación a viruela símica a través de la reacción de la polimerasa en cadena (PCR).

Local Permiso COVID: Paso a paso para obtener desde casa esta incapacidad

La vigilancia epidemiológica se realiza mediante las unidades de primer y segundo nivel del sistema estatal de salud. La viruela símica o del mono dura en promedio 21 días, se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma por medio de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con los líquidos corporales.

También, sostuvo que, se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad; el contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, ya que se contagia por contacto muy estrecho entre dos o más personas.

Pérez Rendón comunicó que, existen prácticas que pueden incrementar el riesgo de infecciones, incluyendo la viruela símica, como son: sexo con personas desconocidas, cuartos oscuros o fiestas sexuales; esto, debido al contacto estrecho entre las personas durante estas actividades.