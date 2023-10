Santiago Nieto buscará aparecer en las boletas

El encargado de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo manifestó su interés por participar en la próxima contienda electoral del estado de Querétaro, por lo que para ello, aseguró que estará atento a los lineamientos que se determinen en la convocatoria para las diputaciones federales y senadurías.

Durante su visita a la Facultad de Derecho de la UAQ campus San Juan del Río, mencionó que este fin de semana se emitirá la convocatoria para los aspirantes a participar por un puesto de elección popular por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), instituto político, por el cual, aseguró, que buscará participar en 2 de junio de 2024.

“Yo voy a esperar la convocatoria que emita Morena, al parecer es este fin de semana y con ello registrarme para participar en las contiendas futuras, no puedo dar datos por el tema de no violación a la normatividad electoral, no puedo hablar ni de partido, ni de candidaturas, ni de elecciones, pero el punto es que esperaré la convocatoria para las diputaciones federales y el senado que se emite este fin de semana”.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que sus aspiraciones por aparecer en las boletas electorales han sido desde hace algunos años, por tal motivo, en esta ocasión buscará representar al partido guinda en el estado.

“Evidentemente voy a estar inscrito porque me interesa participar y finalmente tengo una trayectoria que me avala, tengo el conocimiento técnico para efecto de poder desempeñar desde el ámbito legislativo posicionamientos que ayuden a la Cuarta Transformación, dependerá de la convocatoria, la convocatoria para las corcholatas, obliga a todos los aspirantes a renunciar a sus cargos para poder competir, pero en el caso particular de las gubernaturas, no se exigió separarse del cargo, evidentemente yo quiero estar presente en el estado y esto implica asumir con responsabilidad”.

El sanjuanense aseguró que dadas sus aspiraciones, mantendrá una plática con el mandatario estatal de Hidalgo, a efecto de buscar estrategias que permitan continuar con su proyecto político pero al mismo tiempo, para dejar encaminados varios trabajos y acciones de seguridad en la procuraduría de la entidad circunvecina.

“Necesitaría platicar con el gobernador del estado de Hidalgo, para tomar una definición al respecto, pero lo que tengo que esperar es la convocatoria, insisto, con la de gobernadores no se les exigía que hubiera una separación del cargo pero tengo que esperar la convocatoria porque la Procuraduría es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera y que yo no sería irresponsable de manejarlo de otra forma”, concluyó.