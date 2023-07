Se deslinda Amarildo de problema de taxis “piratas” en Pedro Escobedo

El problema de taxis “piratas” que se tiene en el municipio de Pedro Escobedo es un tema que no le corresponde al Gobierno Municipal, sino a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), subrayó el presidente municipal de esta demarcación, Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Señaló que esta situación no es competencia del gobierno que encabeza, y que por esta situación ha estado en comunicación con el otrora Instituto Queretano del Transporte (IQT), a fin de darle un contacto para dar seguimiento a una estrategia que hay a largo plazo en el municipio.

Local Taxistas “asfixiados”, pirataje no cede

“No me corresponde, creo que nosotros nos toca, hemos estado en constante comunicación con el Instituto Queretano del Transporte, que con el que estamos ahí colaborando y teniendo platicas con ellos (…). Vamos nosotros en un seguimiento de un proyecto, en donde hay una estrategia que hay a largo plazo y se está ahí colaborando con ellos”, declaró.

Al ser cuestionado para conocer en qué consistía la estrategia que se está llevando a cabo en el municipio, el alcalde escobedense no explicó los detalles de la misma y solo se limitó a responder “eso en su momento”.

Al respecto, taxistas regulados que operan en Pedro Escobedo, quienes pidieron omitir sus nombres, señalaron que han solicitado apoyo al Gobierno Municipal para gestionar reuniones con la AMEQ y abordar el tema del “pirataje”. No obstante, apuntaron, estos intentos han resultado estériles, pues no han existido respuestas favorables y dichos encuentros no se han concretado.

“Nos hemos acercado con el Gobierno Municipal para ver si a través de ellos podemos tener una reunión con la Agencia de Movilidad, pero ha sido inútil. En cierta manera no sentimos apoyo del gobierno de aquí, ni tampoco vemos un interés por querer solucionar el problema del pirataje (…). Si acudimos a ellos es porque en la agencia ya ni nos responden las llamadas, buscamos otras vías para que nos escuchen, pero nadie nos pone interés”, comentó un operador de taxis.

Aseveraron que desde hace 12 años persiste este problema en Pedro Escobedo, lo cual los ha obligado a tener acercamientos con las administraciones públicas municipales que han pasado sin que ninguna de ellas haya tenido la voluntad para erradicar esta situación. incluso, dijeron, “pareciera que las autoridades se echan la bolita, nos han dado puras largas en el tema y no vemos voluntad de nadie para solucionar el problema”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aseguraron que hasta el momento se han detectado alrededor de 600 vehículos que operan en la irregularidad dentro las 24 comunidades y cabecera municipal. Esta situación, refirieron, se ha vuelto crítica para operadores del transporte público y taxistas, toda vez que los taxis “pitaras” se han apoderado del mercado provocando que la economía de dichos sectores se encuentre en números rojos.