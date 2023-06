Taxistas “asfixiados”, pirataje no cede

La operación ilegal de taxis piratas en el municipio de Pedro Escobedo no para, a pesar de las denuncias que se han interpuesto ante la instancia competente para tratar de frenar esta actividad que “asfixia” a los taxistas que están regulados, afirmaron integrantes de la Unión de Taxibuses CTM, quienes decidieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Señalaron que en múltiples ocasiones se han hecho los reportes a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) -antes Instituto Queretano del Transporte- para denunciar la operación de vehículos particulares que ofrecen el servicio de transporte público de manera ilegal, a fin de poner un alto a estas prácticas. Sin embargo, aseveraron, la instancia ha hecho poco para revertir esta problemática.

Aseguraron que los taxis piratas se han apoderado del municipio, toda vez que realizan viajes a las 24 comunidades que conforman la demarcación y dentro de la cabecera municipal, situación que ha dejado sin oportunidad de competencia a los taxis regulados y para los cuales todo ello ha representado pérdidas económicas considerables.

“Seguimos con las mismas broncas, si no es que hasta peor. Hemos hecho las denuncias a las autoridades correspondientes, pero no ponen un freno a los piratas. En lo que va del año no hemos visto a nadie de la agencia por acá y pues el pirataje sigue trabajando como si nada (…). Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, sí nos afecta, nos pega mucho en nuestra economía porque a veces nada más sale uno o dos viajes y eso no nos alcanza para nada, y luego nosotros sí tenemos que pagar el refrendo y todo eso”, comentó un taxista.

Indicaron que han buscado reuniones con el titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, para exponer nuevamente la problemática y buscar vías de solución. No obstante, apuntaron, todos los intentos han resultado inútiles, pues personal de la dependencia no atiende sus solicitudes.

Añadieron que también se han acercado al Gobierno Municipal con la intención de que mediante alguna de sus dependencias se concrete una reunión con personal de la AMEQ, para lo cual tampoco ha habido respuesta.

“Hemos tratado de hacer una reunión precisamente con el director de la agencia, pero pues nos han dado largas, como que no nos quieren dar muy bien la cita. Luego marcamos a los números y no nos contestan y así nos han traído ahorita, sin querer atendernos (…). Inclusive por ahí nos hemos acercado a la presidencia para tratar de gestionar la reunión con ellos, pero no ha habido comunicación”, dijo otro de los miembros.