Sin definir Festival de Día de Muertos

Sólo con semáforo epidemiológico en color verde podría considerarse llevar a cabo, de forma presencial, el Festival de Día de Muertos, declaró el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

Detalló que este Festival es uno de los eventos más relevantes en San Juan del Río, el cual congrega a bastante gente, razón por la que sólo puede considerarse su realización, de forma convencional, cuando la luz esté en verde.

Y es que recordó que la normativa emitida por las autoridades de salud marca que para llevarse a cabo eventos masivos, el semáforo epidemiológico debe estar en color verde.

“Si no cambia a semáforo verde, no –se efectuará-, tendríamos que pasar a semáforo verde para poder aspirar a tener eventos culturales, como los que son del Festival de noviembre, que sí congrega a una cantidad importante de personas y no tendríamos elementos jurídicos, ni en materia de salubridad para poderlos llevar a cabo”.

A pesar de esta circunstancia, Vega Guerrero dijo que prepararán un programa, a efecto de “Estar, de alguna manera listos, para que si en el transcurso de estos días cambia el semáforo (…) poder presentarle a los sanjuanenses algunos eventos”.

Adelantó que no sería un programa tan vasto como el que se acostumbra cada año, pero se buscará la forma de que haya algunos eventos para que no pase desapercibido el Día de Muertos.