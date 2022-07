Sin drenaje familias de Paso de Mata

Uno de los temas pendientes y que requieren solución pronta en la comunidad de Paso de Mata, en San Juan del Río, es el relacionado a la red de drenaje, toda vez que ninguna familia de esta comunidad cuenta con este servicio, señaló el delegado municipal de este lugar, Oscar Martínez Gachuzo.

Refirió que en la localidad viven más de 3 mil familias, quienes cuentan con fosas séticas para descargar sus aguas residuales. Asimismo, agregó que durante administraciones pasadas han tratado de gestionar los trabajos necesarios para resolver esta problemática, pero no se han tenido respuestas favorables.

“No tenemos drenaje en toda la comunidad, cada quien tiene su fosa séptica (…). Hemos tratado (de resolverlo) en otras administraciones pero pues no, como es una obra bastante cara, no ha querido entrarle nadie. Es un tema que traemos con municipio, el alcalde (Roberto Cabrera Valencia) dijo que iba a buscar la manera. No es fácil, pero dijo que iba a buscar la manera de poder etiquetar algún recurso (…). Es un tema difícil, pero la iniciativa del alcalde se tiene”, comentó.

Local Arrancan obra en El Sauz Alto

De igual forma, aseveró que hace tres meses, personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) visitó la comunidad para llevar a cabo un análisis de la zona que a la realización del proyecto y a partir de entonces determinar los costos de la obra. Detalló que la comunidad está dispuesta a aportar recurso a fin de que se inicie el proyecto.

“sabemos que no es una obra que se va a resolver en tres años pero sí queremos que por lo menos empiece. Ya la JAPAM nos está haciendo el proyecto, ellos vieron a revisar todos los niveles y nos están haciendo el proyecto. ¿El proyecto para qué? Pues para ver costos (…), y ¿la JAPAM por qué? Pues porque es el experto en el municipio en este tipo de obras de saneamiento”, mencionó.

Finalmente, indicó que no contar con este servicio conlleva un problema de salud pública, ya que en algunos casos las fosas sépticas se trasminan. Además, agregó que el contar con ellas representa un gasto considerable para la economía de cada familia, ya que mensualmente se llegan a pagar en promedio cerca de mil 500 pesos por el desazolve de la fosa.