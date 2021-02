Sin incremento accidentes en la 57

De acuerdo con los registros de las primeras semanas de trabajo en la Cruz Roja delegación San Juan del Río, en lo que va del 2021, solo se ha requerido la intervención de paramédicos en cuatro ocasiones, por accidentes suscitados en el tramo Palmillas-San Juan del Río de la autopista 57.

Y es que de acuerdo a información emitida por la institución, se detalló que en 2020, se tuvo un registro de 17 intervenciones por accidentes, principalmente relacionados con automotores compactos, siendo los choques, volcaduras y derrapes de motocicleta, los más frecuentes, cifra que informan, no ha mostrado un incremento en el número de siniestros en esta superficie de rodamiento, durante el periodo de obras que se realizan.

Cabe resaltar que del tema, el comandante de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, Fernando Vázquez Viveros informó que las intervenciones de los vulcanos en la autopista 57, han ido a la baja, toda vez que son los paramédicos de Cruz Roja quienes acuden en primera instancia al llamado de una emergencia, y es únicamente por el rescate de personas atrapadas, que se activa la participación de los bomberos, llamados que son poco frecuentes, informó.

“Para nosotros no es un tema común, para nosotros si es temporada fuerte por el tema de incendios y otros servicios, por eso para nosotros no está elevada esa estadística de accidentes, porque en los accidentes sin lesionados, o en los accidentes en los que hubo lesionados pero no están atrapados, nosotros no acudimos”, señaló.