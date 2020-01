Sin medicinas pacientes con males renales

Usuarios de la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron desabasto de medicamento para pacientes con insuficiencia renal o fallo renal desde diciembre, generando estragos no solo en la salud de los enfermos sino de la economía familiar por los gastos que ello representa.

Margarita Rosales Martínez, hija del paciente Juan Rosales Nava, explicó que el mes pasado se informó por parte de esta institución sobre el desabasto del medicamento Alfa Cetoanálogos de Aminoácidos, por lo que las primeras semanas del 2020 habría posibilidades de que llegara más medicamento, sin embargo, este jueves acudieron a UMF Número 6 y no existe ni reserva para la distribución entre los pacientes.

Aseguró que la mayoría de los pacientes fueron canalizados al área administrativa y la respuesta es que se está gestionando en la capital queretana más medicamento para la UMF Número 6, sin embargo, las familias tienen que desembolsar dinero para adquirir por fuera el medicamento para garantizar el bienestar de los enfermos.

“Soy hija del señor Juan Rosales Nava, necesita este medicamento que está recetado por el nefrólogo, en diciembre no hubo medicamento y hoy 23 de enero me dicen que no hay medicamento, ya fui al área administrativa y me dicen que ya lo están revisando en Querétaro, este medicamento de alfa cetoanálogos de aminoacidos para pacientes que tienen insuficiencia renal y es caro, no podemos comprar y comprar porque cuesta 800 pesos y no nos pueden dar tampoco un vale en el IMSS”.

Apuntó que este medicamento es de suma importancia para los enfermos renales o fallas renales, por ello la importancia de que se entregue en tiempo y forma para evitar descompensación metabólica, ya que en el caso del señor Juan Rosales Nava aseguró que serias secuelas ha generado en las últimas semanas por la falta de esta medicina.