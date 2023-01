Sin secundaria, 33 mil adultos en San Juan del Río

En el municipio de San Juan del Río existen 33 mil 239 personas adultas, no tienen estudios del nivel secundaria, la mayoría de ellas son pertenecientes a las diferentes comunidades de la localidad.

El coordinador de la zona 02 del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Raymundo Antonio Osornio Ríos, explicó que corresponde a este nivel escolar el mayor porcentaje de rezago educativo, por lo que se trata de un área de alerta.

Además detalló que 12 mil 585 personas son las que carecen de estudios de primaria, siendo este nivel educativo el que menor incidencia tiene en este sentido.

Local Reducen brecha de rezago educativo

En el caso de las personas que no saben leer ni escribir, afirmó que se tienen identificadas a seis mil 872 para en total conformar 52 mil 696 sanjuanenses sin haber cursado sus estudios básicos, aspecto que ya se encuentra siendo atendido por parte de esta institución, con la finalidad de mejorar las condiciones académicas de las personas mayores de 15 años.

Aseguró que esta estadística es con la que concluyó el 2022, por ello, no descartó que puede ir en aumento, por lo que para ello, se han diseñado varias estrategias de combate al rezago educativo, entre ellos, la apertura de las plazas comunitarias así como los círculos de estudio en colonias y comunidades, con la finalidad de reducir el porcentaje de personas que actualmente no tienen estudio básicos.

No descartó que se continúe realizando la sinergia con demás dependencias, entre ellas, la secretaría de bienestar, Instituto Municipal de la Mujer (IMM), y gobiernos locales, con la finalidad de reducir la población de personas que no cuentan con primaria, secundaria o bien, no saben leer ni escribir.

Local Normalistas se sumarán a alfabetización de los adultos

Dijo que de manera recurrente el INEA emite exhortos a la población para participar en los procesos de incorporación, acreditación y certificación, pues la intención es lograr mejores resultados, pero de forma lenta se avanza, ya que por cuestiones de tiempo, a veces suspenden sus procesos de estudio.

Osornio Ríos exhortó a la población a acudir a las instalaciones del IMM en San Juan del Río ubicado en la calle Corregidora 162, lugar en donde se ubica un módulo de atención, con la finalidad de concluir con sus estudios y aportar a la reducción del rezago educativo.

“En San Juan del Río el rezago educativo es de 52 mil personas, en el Instituto Municipal de la Mujer tenemos nuestra plaza en colaboración, es una plaza institucional que el Instituto nos prestó el espacio y estamos colaborando con ellos, tenemos nuestro horario de servicio de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes y obviamente el gobierno municipal nos ha apoyado con este espacio”.