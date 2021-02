Sin validez pronunciamiento a favor de Ricardo Badillo

El pronunciamiento que realizaron algunos precandidatos al Ayuntamiento de San Juan del Río por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a favor de Ricardo Badillo González no tiene ninguna validez toda vez que no es procedente al interior del partido político, aseguro el diputado Federal morenista, Jorge Luis Montes Nieves.

Mencionó que el anuncio que realizaron; Rosario Rosales Álvarez, Arturo Esquivel Correa, Juan Carlos Díaz Luviano y Edgar Omar Aguilar Tapia, no aporta a las aspiraciones de ser el candidato de Morena a la Presidencia municipal que tiene Badillo González, ya que los estatutos establecen como método de elección las encuestas efectuadas entre morenistas para elegir al próximo candidato o candidata que los representará en las siguientes elecciones.

Llamo a los integrantes del partido sumar y evitar divisiones al interior del organismo político, ya que en breve se dará a conocer los abanderados que aparecerán en la boleta electoral representando a Morena a los diferentes puestos de elección popular.

“Esta Semana concluye las encuestas para elección de diputados Federales, ya luego vienen las definiciones de Diputados locales junto con Presidentes municipales, hay mucho ánimo, esa declinación que dijeron, no aplica, porque es encuesta, no lo considera la convocatoria así, solamente se quedó en algo mediático, no influye, si un participante dice, ya declino, se queda hasta hí, se trato de un movimiento estratégico político y mediático sin efectos”.