Olaf Menchaca busca candidatura

Con el objetivo de representar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el IX Distrito Local, se registró como precandidato David Olaf Menchaca Cruz, quien aseguró que la amplia trayectoria que tiene de trabajo al interior del organismo político, lo respalda para dichas aspiraciones.

Refirió que el periodo para el registro de estas precandidaturas vence el 14 de febrero, sin embargo, optó por llevar a cabo su registro mediante la plataforma virtual de Morena a efecto de ser elegido para representar a los morenistas por dicho Distrito Local.

Comentó que cuenta con una militancia de seis años en Morena, lo que le ha permitido participar en varias de las decisiones que al interior del partido se han registrado, por ello, decidió participar en esta ocasión en la elección de los candidatos y candidatas del instituto.

“He trabajo a construir el partido aquí en San Juan del Río, he apoyado en diferentes medios y puntos que son importantes para la transformación y para el movimiento, esto me ha permitido conocer el Distrito IX en donde yo vivo y conocer el territorio de manera bien y casa por casa, he recorrido mi territorio y he recogido los sentimientos e inquietudes de los habitantes y conozco bien la zona”.

Finalmente añadió que durante los próximos meses se dará a conocer por parte de Morena a los candidatos y candidatas que participarán en la contienda del 6 de junio, por lo que espera tener buenos resultados y participar es día como abanderado.