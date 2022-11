Sindicato continúa en busca de soluciones

Trabajadores sindicalizados y gobierno municipal de San Juan del Río avanzaron en las negociaciones para una mejora en el servicio médico, así como el abasto de medicamentos para beneficio de los integrantes de este sector, tras padecer por varios meses esta prestación, afirmaron que seguirán en busca de soluciones al resto de los pendientes.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), Gregorio López González, tras haber tenido una prolongada reunión con los representantes del gobierno sanjuanense, esto después de la manifestación que este lunes realizarán los sindicalizados en las instalaciones del centro cívico para pedir un mejor servicio médico.

Refirió que fue por la madrugada de este martes, cuando en conjunto con los representantes del gobierno municipal, se acordó la realización inmediata de las primeras cinco cirugías de 51 que se tienen pendientes entre los trabajadores, además de la pronta entrega de medicamento, este último aspecto, padecido en los últimos meses.

Local Estalla conflicto entre transportistas de materiales para la construcción

“Ayer después de que asistimos a realizar un reclamo muy abierto al secretario de administración y a una de sus direcciones por todo el retraso que o se ha pagado a hospitales, a farmacias, a doctores, pues el presidente municipal, Roberto Cabrera, dio indicaciones de que nadie se podría ir hasta que no estuvieran hechos los contratos, porque no estaban hechos los contratos, y los que estaban hechos estaban mal, concluimos a las tres de la mañana, pero ya se liberaron a los doctores a quienes no se les había pagado”.

Apuntó que el hartazgo de los trabajadores se ha hecho presente en las asambleas generales y extraordinarias efectuadas en las instalaciones sindicales, a través de las cuales, aseguró que han manifestado su interés de llegar a la colocación de las banderas rojinegras, debido al incumplimiento que se ha tenido en contrato colectivo de trabajo por parte del gobierno municipal.

A la fecha, afirmó que el sindicato no ha podido tener en totalidad las plazas de trabajo que le corresponden, debido a que se adeudan 130 por el momento, cantidad que además va creciendo por las continuas jubilaciones de los trabajadores.

Por lo anterior, aseguró que se tiene un emplazamiento a huelga para el 1 de enero del 2023, esto, en caso de que el gobierno sanjuanense continúe incumpliendo con las cláusulas establecidas en el contrato colectivo de trabajo.

“Vamos a tratar de darle un seguimiento muy claro, porque estos funcionarios de la secretaría de administración lo único que han estado haciendo es complicandonos, el sindicato ha tenido que ha estar pagando cirugías, tratamientos de hemodiálisis y medicamentos, es lamentable que hayamos tenido que llegar a manifestarnos cuando el presidente tiene otra voluntad y sus funcionarios hacen otra cosa”.