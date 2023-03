Solicitan asfaltado en camino a Santa Isabel El Coto

Una de las promesas de campaña que el actual alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, hizo a los pobladores de Santa Isabel El Coto fue la colocación de asfalto en el camino que conduce a esta localidad. Sin embargo, tras poco más de un año al frente del Gobierno Municipal, no se avizora que dicha promesa vaya a ser cumplida, afirmaron habitantes de esta comunidad.

Gabriela, vecina de la localidad, recordó que en el periodo de campaña de 2021 el actual presidente municipal visitó la comunidad para solicitar la confianza y el voto de quienes ahí habitan.

Local Exigen obras públicas para Rancho Banthí

Detalló que en la pequeña reunión que realizó a las afueras del templo, Cabrera Valencia dijo que una de sus promesas para la comunidad sería la pavimentación del camino de acceso, el cual inicia en la comunidad de El Coto, esto para sustituir el empedrado que en se encuentra en malas condiciones en algunos tramos.

“La carretera nos la prometió Roberto, quedó en que nos iba apoyar en hacer la carretera y que iba a llegar hasta la iglesia y hasta hoy día no ha habido nada. Se olvidaría que lo elegimos porque aquí lo seguimos esperando. Hicieron la carretera en El Coto, pero ahorita falta el pedazo para acá. El pavimento dijo que iba a quedar hasta la iglesia, lo prometió ese día que vino a la comunidad a que votáramos por él”, comentó.

En recorrido por la comunidad, vecinas señalaron a El Sol de San Juan del Río que esta es una de las necesidades que existen en Santa Isabel El Coto, especialmente en la parte de baja de la localidad, donde el empedrado se ha deteriorado por el paso del tiempo, la lluvia y el tránsito de los automóviles, especialmente las unidades del transporte público.

Local Renuevan banquetas en San Juan

Asimismo, Lucía, otra lugareña, explicó que desde hace ocho años no reciben apoyo en materia de obra pública, toda vez que las últimas calles que se rehabilitaron fueron durante los periodos donde gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio. Añadió que ante la falta de autoridad auxiliar, resulta difícil que obras se gestionen.

“Pues no nos han dado nada de obra, nada más nos cambiaron las lámparas y pusieron el arcotecho en el kínder, pero que diga de calles y eso, pues no (…). Ahorita no tenemos delegado y va a ser más difícil pedir la obra, si teniendo delegado parecía que nos tenían olvidados, ahora sin él va a ser peor. Nosotros aquí en la comunidad pensamos principalmente que nos hace falta el pavimento del camino”, declaró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, expresó que debido a la expansión de la comunidad, algunos sectores de la misma no cuentan con agua potable ni energía eléctrica, por lo que también hizo un llamado a las instancias competentes para acercar estos servicios a las familias.