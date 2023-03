En mal estado 90% de calles de San Pedro Ahuacatlán

Cerca de un 90 por ciento de las calles de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán se encuentran en mal estado y al menos dos de las principales vialidades necesitan rehabilitación urgente, toda vez que algunos tramos el pavimento se han deteriorado, provocando varios baches, lo cual dificulta la movilidad de las personas que viven en estas zonas, aseguró el delegado municipal de este lugar, Alberto Ávila Hernández.

Indicó que las vialidades que se ven más afectadas por los baches son las calles Zaragoza y Morelos Sur, toda vez que el pavimento de estos sitios se ha deteriorado. Inclusive, dijo, debido a las malas condiciones de la calle Zaragoza, los camiones que prestan el servicio de transporte público en la localidad han optado por no circular por tramos dañados, ya que el transito se dificulta.

Local

“Un 90 por ciento de las calles que tenemos en la comunidad están fatalmente, se puede decir, ahora sí, que en mal estado; en malas condiciones ya (…). Las que son de asfalto, prácticamente ya todas las calles están bachudas (sic) es por eso que ya las están evadiendo el transporte público, algunas, literalmente, ya no se puede decir que son baches, ya prácticamente son hoyos los que hay ahí y la verdad sí es preocupante”, comentó.

Detalló que las solicitudes para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación en estas calles se han ingreso ante las instancias correspondientes del actual Gobierno Municipal. Sin embargo, afirmó, hasta el momento no ha habido una respuesta favorable en atención a estas peticiones. Añadió que unas de las propuestas en que tanto Gobierno Municipal y comunidad trabajen en conjunto para ejecutar estos trabajos.

“Ya metí las gestiones, pero desafortunadamente no he tenido ninguna respuesta todavía por parte del presidente municipal, más que él me dice que haga que participe la gente. Ahorita voy a tener unas reuniones por las calles afectadas para ver si la gente también le va a entrar con el 50 y el 50 (por ciento) que es lo que se está manejando ahorita. Pero, realmente la prioridad de la comunidad no son nomás las calles, sino que hay muchas cosas por atender”, mencionó.

En un recorrido por la comunidad, vecinos declararon a El Sol de San Juan del Río que además de las vialidades antes referidas, también es necesario llevar a cabo trabajos de mejora en las calles 5 de mayo y la que se conoce como “De los ductos”, pues, aseveraron, ambas son de terracería y en temporada de lluvia se vuelven intransitables.

Puntualizaron que la localidad ha estado en el olvido, pues durante varios años no se ha ejecutado alguna obra pública de magnitud, que beneficie a esta comunidad que ha sido abrazada por la mancha urbana de San Juan del Río.

“Realmente no sé qué es lo que ha pasado, se han escuchado de problemas entre el ejido y el gobierno, y quién sabe si por ello nos han abandonado, pero deben de considerar que primero que eso está la gente, la misma comunidad”, dijo una lugareña.