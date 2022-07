Solicitan médico en San Javier

Actualmente, en la Casa de Salud de la comunidad de San Javier, en San Juan del Río, no hay actividades. El espacio se encuentra solo pues desde que se inauguró no ha habido la asignación de un médico para la atención de los habitantes de esta localidad, dio a conocer la subdelegada municipal, Herminia Pérez Ruiz.

Refirió que la construcción de esta Casa de Salud concluyó aproximadamente hace ocho años, pero su inauguración se dio alrededor de seis años atrás. Desde entonces, detalló, no se ha podido utilizar el espacio pues no ha habido la asignación de personal médico que brinde consulta a los pobladores de esta comunidad.

“Tenemos la Casa de Salud abandonada. No hay actividades, no hay consultas, no hay nada. Esa Casa de Salud se inauguró hace como unos seis, siete años más o menos y pues ahí se quedó. Desde que se abrió no hemos tenido médico aquí para la comunidad. Como que nada más la hicieron de adorno”, comentó.

Indicó que cuando los habitantes de San Javier necesitan acudir a alguna consulta o campaña de vacunación se trasladan al Centro de Salud de la comunidad de El Organal, ubicado a 10 minutos, aproximadamente. Puntualizó que esta situación a veces es complicada para algunos adultos y personas de la tercera edad que padecen algunas comorbilidades.

Aseguró que al contar con un médico en la Casa de Salud de esta comunidad, las personas con algunos padecimientos crónicos ya no necesitarían trasladarse hasta la localidad vecina y serían atendidos de manera rápida. Asimismo, agregó que las atenciones en esta Casa de Salud beneficiarían a los más de 700 habitantes que viven en San Javier.

“Tenemos varios adultos mayores, principalmente, que ya padecen de la presión alta o tienen diabetes, y pues queremos haya un médico para que siquiera los estén checando unas veces a la semana. Igual con los niños, cuando hay campañas de vacunación y eso (…). La verdad si sería necesario que nos mandarán un médico a dar las consultas, aunque sea de vez en cuando”, mencionó.

Finalmente, detalló que la Casa de Salud se encuentra en buenas condiciones, debido a que algunos vecinos de la localidad le dan mantenimiento de manera regular. Asimismo, añadió que han dirigido oficios al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, a fin de solicitar apoyo para la asignación del personal médico.