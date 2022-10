Solo cremaciones, entierros en pausa

El secretario de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, Joaquín Alfaro Reyes dio a conocer que, aun no se cuenta con los permisos necesarios para la inhumación de cuerpos en el panteón municipal número 4, por lo que de momento solo se ha utilizado para los servicios de cremación.

Declaró que, en este camposanto se vendieron por la administración pasada un total de 230 espacios, los cuales en cuanto se pusieron a la venta, se agotaron, derivado de los pocos espacios con los que contaban disponibles en los otros tres panteones del municipio.

Añadió que, tampoco se han construido nichos, precisamente porque no se puede enterrar a los difuntos y que, se sabe que aún faltan etapas de continuar del proyecto original, sin embargo, este proceso lo contempla el área de Obras Públicas Municipales.

“Son 230 espacios, si no mal recuerdo, ya no hay disponibles. Cada espacio es de cuatro. Ese punto (de las inhumaciones) todavía no me lo sé porque no me lo han autorizado, no sé en qué momento se diga, lo tiene que autorizar Presidencia ya cuando digan que ya queda completamente esto, ya para que le den salida”.

Al cuestionarlo sobre avance sobre el nuevo reglamento de panteones sostuvo que, el cuerpo colegiado Qué son los regidores Ya llevan un avance importante para presentarlo posteriormente ante el Cabildo.

DÍA DE MUERTOS

Alfaro Reyes estableció que en vísperas del Día de Muertos, los panteones van a permanecer abiertos para la visita a los fieles difuntos, además que ella trabajan cuadrillas de personal de su área para la rehabilitación de espacios, y que queden listos para los días festivos.

Por lo anterior, anticipó en que, los trabajos para dejar en óptimas condiciones los pasillos de los camposantos se van a prolongar por los siguientes días, intensificando acciones sobre todo del 30 de octubre al 2 de noviembre.