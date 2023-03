Ladrilleras en crisis, venden 50% menos 

El negocio de la producción de tabique rojo en San Juan del Río se encuentra en crisis, debido a la considerable baja de ventas que se ha presentado entre las personas que se dedican a esta labor en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán.

Miguel Ángel Callejas García, es de oficio ladrillero y compartió durante un recorrido realizado por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, que ya no hay ventas, mucho menos ganancias de este trabajo, debido a que ya no se adquiere el tabique como hace varios años, en el que los pedidos se hacían por semana sin parar.

Local Estudian alternativa para ladrilleros sanjuanenses

El costo actual de cada tabique es de tres pesos y sus procesos de elaboración no son sencillos, ya que para su quema, recurren a la utilización de todo tipo de material, porque no hay otra manera de mantener el fuego en los hornos.

“El tabique lo damos a tres pesos, a veces no sacamos ni lo que invertimos porque gastamos para hacerlo, luego para sacarlo y luego para que se vaya, el año pasado estuvo más o menos, pero las ventas se cayeron desde noviembre y lo que lleva este año, se ha bajado, estamos produciendo seis millares cada 15 días, luego vemos que hay compañeros que tienen su montoncito pero si es poco”.

Esta reducción de ventas se comenzó a presentar desde que comenzó la pandemia por Covid-19, por lo que atribuyó a que todo inició por la falta de dinero, porque consideró que desde ese entonces, las familias tuvieron que realizar gastos por cuestiones de salud.

“Parte de los tabiques se los llevan a Querétaro, nosotros aquí lo damos barato porque cuesta tres pesos y en las casas de materiales cuesta cuatro pesos con 50 centavos, entonces, el año pasado lo vendimos a dos pesos 50 centavos, pero decidimos aumentarlo porque ya no había ganancia”.

Miguel Ángel Callejas García, ladrillero de San Pedro Ahuacatlán. Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río.

Aunque no precisó el número de hornos que se tienen en esta comunidad, estimó que la mayoría busca permanecer en la actividad, pero ya resulta complicado por la falta de ventas, por eso, hasta no tener pedidos muchos de ellos no trabajan para no invertir y arriesgarse a una pérdida.

En el caso de José Guadalupe Alegría Pérez, con 30 años en la actividad en la misma comunidad, mencionó que no hay ventas y no hay trabajo, pues cada dos semanas, produce cerca de mil 500 tabiques, ya que los pedidos son mínimos y por pocas piezas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ahorita está escasa la venta, se vende por pieza y por millar, como la pidan, está a tres pesos con 20 centavos la pieza, se cayeron las ventas, desde el año pasado ya no hubo ventas, ya se ausentó la venta, yo a veces entregó mil 500, entregó poquitos, no entregó muchos”.