Taxistas sanjuanenses con ligero repunte en vacaciones

Trabajadores del volante en el municipio de San Juan del Río dieron a conocer que en esta temporada de vacaciones hay un ligero repunte en sus finanzas, sobre todo en los viajes que tienen que ver con los destinos de albercas y centros comerciales, ahí lleva la familia a divertirse, sostuvieron.

Al abordar a uno de los choferes que llegó al balneario de San Pedro Ahuacatlán, dijo que durante la semana pasada hacía por lo menos cuatro viajes diarios a este recinto y también a "la bombita", y que esto les ha permitido entregar buenas cifras para quienes son empleados de las unidades.

Local

Quienes mayormente los abordan son familias enteras, y relataron que en muchas ocasiones también les piden apoyo para que los trasladen hasta en dos o tres taxis, esto más que nada cuando son grupos numerosos de más de 15 personas.

"Pues a diferencia de otra temporada, ahorita sí hay más trabajo y sí ayuda mucho por ejemplo a mí que no soy patrón para que mi cuenta me salga más temprano, esa es otra no se empiezan a buscar desde las 8 de la mañana. Hay quienes a veces quieren llevar hasta el perro y es porque quieren aprovechar que los niños están de vacaciones en las escuelas".

Los taxistas señalaron que para poder tener mejores cifras, otra de las cosas por las que optan es, acordar con las familias que llevan a los balnearios para que, al paso de cuatro o cinco horas pueden regresar por ellos y esto les genera aún más para sus bolsillos, además de que dejaron en claro que las cifras no han aumentado y siguen respetando los mismos costos.

"Ahorita es cuando aprovechamos pero para estar trabajando por horarios más prolongados, porque después entran de vacaciones y otra vez se baja la carga de viajes. Son los mismos costos nosotros no podemos aumentar las tarifas, a veces a la gente sí se le hace alto pero hay que recordar que la gasolina también está cara".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijeron que todavía tienen una semana para seguir teniendo esta alza y que lo van a aprovechar, al tomar en cuenta que posteriormente hay una baja considerable en cuanto a su trabajo y que, la siguiente época alta la ven hasta cuando es el regreso a clases en agosto.