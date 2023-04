Trabajadoras sexuales, oficio en la obscuridad

"Es muy importante la salud intima, pero lo primero es poder llevar a nuestras familias un alimento a la boca, no es que no nos estemos cuidando, solo que a veces no alcanza para los estudios", refirió una joven que se dedica al trabajo sexual dentro de los primeros cuadros del Centro Histórico de San Juan del Río.

En un recorrido hecho por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO en las inmediaciones de los jardines principales de este municipio, y al entrevistar a trabajadoras sexuales, mencionaron que llevan alrededor de tres años en esta zona, ya que, anteriormente estaban sobre Paseo Central, pero eran acosadas por diversas personas.

Local Van por regulación de trabajadoras sexuales en San Juan

Y es que, mencionó que la situación económica por la que atraviesa actualmente, no le da para estarse haciendo monitoreos médicos continuamente, sin embargo, dijo que "los condones, aunque nosotros los tengamos que comprar siempre o vayamos a la clínica por algunos, pero nunca faltan".

“Es la manera en la que nos cuidamos (sostuvo al sacar un preservativo de su bolsa), en la pandemia había mucha demanda y por ejemplo a mí, me contagiaron de Covid y me dio diabetes. Ahora mis medicinas me las pago y menos ganancia queda, enfermedades por contagio sexual, no he tenido o no me di cuenta si tuve”.

Otra de ellas, platicó que a sus 23 años, tiene dos menores que mantener que no es de San Juan del Río, sino de un vecino municipio, y que, igual que su compañera, privilegia en sus gastos para ir al día con su familia, en lugar de hacerse análisis, sin embargo, en su caso, tiene amigas que le informan cuando hay jornadas de salud en la Universidad Autónoma de Querétaro y se hace pruebas de VIH, desde hace dos años y ha salido negativa.

“Como dice mi amiga primero es la papa, nos cuidamos, yo aún les digo a los clientes que usen gel antibacterial y traigo mi desinfectante para poner al lugar donde me llevan, se trata de que nosotras mismas nos cuidemos, soy un sustento familiar no me puedo enfermar, sale más caro y mis niños, ¿qué comen?”.

Es necesario mencionar que, de acuerdo con declaración del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, se iba a buscar un diálogo con las trabajadoras sexuales para que en coordinación con el Instituto municipal de la mujer pudieran establecer acuerdos para beneficiarlas en lo que corresponde a la salud.