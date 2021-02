Trabajadores de la salud exigen vacuna

Trabajadores del Centro de Salud Oriente ubicado en La Floresta de San Juan del Río, manifestaron su descontento por la falta de vacunación contra el Covid-19, sin tener hasta el momento una fecha de aplicación del reactivo por parte de las autoridades correspondientes, situación que ha causado molestia y la colocación de una lona afuera del centro médico, para externar su inconformidad.

La lona que a texto dice: “El personal no ha recibido vacuna contra Covid-19, trabajamos bajo protesta ante la falta de empatía de las autoridades locales, estatales y federales, para proteger al personal de primer nivel de atención, todos somos importantes en esta pandemia”, fue colocada a partir de este viernes, fecha en que se dio la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al estado, con el fin de que conozca algunas de las necesidades laborales de los trabajadores.

Al solicitar omitir su nombre por temor a represalias, uno de los trabajadores del Centro de Salud Oriente, afirmó que en este lugar no se ha llevado a cabo la aplicación ni de la primera dosis, sin embargo, dijo que el riesgo para todos los trabajadores del lugar es el mismo que en el Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), por la atención que diario se brinda entre la población.

“A los trabajadores de segundo nivel de atención si los vacunaron, a Centros de Salud no los han vacunado, nosotros no hemos recibido ni la primera dosis, sabemos bien que no es un asunto del Gobierno Estatal ni Jurisdicción Sanitaria, es una estrategia del Gobierno Federal, ellos vienen con las vacunas y ellos dicen a quien se vacuna, todo viene del Programa Bienestar”.

Pidió a las autoridades correspondientes atender el llamado que los trabajadores de la salud hacen a través de las lonas, toda vez que los contagios y decesos entre integrantes de este sector a causa del Covid-19 se siguen presentando y el riesgo esta permanente.