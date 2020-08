Trabajan en indemnizar a hija de Nancy

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Ayuntamiento de San Juan del Río, dijo que propusieron a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) que sea a través de otra figura legal y no del fideicomiso, como se entregue el recurso para la indemnización compensatoria a la hija de Nancy, aseguró que cumplirán con cada punto de la recomendación.

Dijo que la recomendación 329 fue aceptada por la Presidencia Municipal de San Juan del Río, razón por la que trabajan en dar cumplimiento a cada punto, en el caso de la indemnización compensatoria, buscan que la DDHQ acepte otra figura legal más efectiva.

Local Impulsan una 3 de 3 por delitos sexuales

“El plazo para pronunciarnos por la aceptación o no aceptación de la recomendación ya ocurrió, ya nos pronunciamos por acatarla. La recomendación es muy amplia, nos encontramos en fases de cumplimiento de distintas acciones, así que estamos atendiéndola dentro de los plazos establecidos. Estamos tratando de sustituir, no la obligación, sino la figura legal recomendada, para que no sea a través del fideicomiso”.

Detalló que buscan cambiar esta figura, ya que crear el fideicomiso implica un costo para quien es el beneficiario. Indicó que acatarán cualquiera que sea la determinación de la DDHQ y cuando se defina la forma de entrega del recurso, los integrantes del Ayuntamiento deberán aprobar la cantidad, en sesión de Cabildo. Dijo que aún no sabe cuál será el monto, pero éste deberá garantizar que la menor concluya sus estudios profesionales.

Local Encierro perpetúa violencia familiar

“Esta obligación, lo que pretende es garantizar el nivel de estudios académicos de la menor, hoy no podría decir que va a implicar a otras administraciones, porque tal vez haya el esquema para que este Gobierno pueda dejar garantizado el cumplimiento”.