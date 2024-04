UAQ promueve capacitación de género

Con el objetivo de recuperar las inquietudes, reflexiones y dudas en materia de igualdad de género y no discriminación del personal administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), arrancó la campaña "Hablemos de… ¿Qué onda con el género y la diversidad", impulsada por el Comité Universitario para la Igualdad de Género y no Discriminación, a través del proyecto anual de trabajo de las enlaces de género de las 11 secretarias de Rectoría y la Dirección de Igualdad de Género y no Discriminación UAQ, a través de su Coordinación de Institucionalización y transversalización.

Esta es una actividad en la que, a través de un buzón instalado en el primer piso de Rectoría -del 17 de abril al 02 de mayo-, se recogerán todas las preguntas para que, posteriormente, con las respuestas a estas inquietudes, se desarrolle una sesión de retroalimentación el 15 de mayo en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez.

Este trabajo busca identificar las principales opiniones sobre el tema de género, diversidades y disidencias sexuales para construir ejercicios de sensibilización, capacitación y formación.

A propósito de este proyecto, la rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Silvia Amaya Llano, aseguró que es trascendental para la UAQ fortalecer las acciones en esta materia y educar a la comunidad para disminuir y eliminar prácticas de discriminación de esta naturaleza, por lo que invitó a los colaboradores de la Universidad a formar parte de esta iniciativa y promover con ello espacios de trabajo más seguros.

Finalmente, Michelle Villanueva Moreno, directora de Igualdad de Género y no Discriminación UAQ, expresó que el buzón estará en otros espacios de la Administración Central de la Universidad, tanto de Centro Universitario como del campus Aeropuerto y se buscará replicar esta estrategia en otros lugares de la Alma Mater queretana, por lo que esperan que este ejercicio sea provechoso con las diversas generaciones que trabajan en esta Institución.

