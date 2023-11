UAQ solventará adeudo de agua

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, refirió que antes de que concluya su periodo de gestión en la máxima casa de estudios, buscará solventar el adeudo existente con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Japam).

Al respecto, aseguró que su periodo de gestión concluye el 15 de enero de 2024, por lo que en las próximas semanas, buscará, con su equipo de trabajo, solventar el pendiente que se tiene con el organismo descentralizado del gobierno municipal, pues la idea es dejar sin pendientes a la nueva administración de la UAQ.

“Voy a intentar yo cerrar esos capítulos para no dejarle a la Doctora Silvia los pendientes, porque además son gestiones que se han trabajado mucho y de repente si llegas nuevo, no vas a saber qué se hizo atrás, entonces ya ir cerrando para que ella ya encuentre esas situaciones concluidas, yo espero que si quede, vamos a buscar a las dos instancias para que podamos sentarnos ya y cerrar acuerdos en ese sentido que es básicamente una cuota”.

Aseguró que por parte de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), y de la Japam, se ha mostrado el interés de solventar este tipo de situaciones, por eso afirmó que se espera concretar antes de que finalice el 2023 algunos acuerdos para efecto de iniciar de cero en cuanto al consumo de agua.

“No es deuda porque al final no estamos en condiciones legales de pagarla, bueno ni económicas porque ya paso mucho tiempo, porque nuestra ley orgánica así lo indica, ahorita con la CEA ya logramos hacer un acuerdo de una cuota preferencial, solo nos falta firmar el acuerdo y lo mismo hemos platicado con la Japam, que vayamos por ese mismo caminito, con Japam, nos habían dicho que había muchísimas fugas y todo, ya se hizo un recorrido y un diagnóstico y no, ya se encontraron nada más en donde y realmente no es tanto, entonces ya solo es cuestión de poder coincidir”.

Agregó que la cuota nueva fue propuesta por la CEA, la cual versa en que universidades con más de 10 mil estudiantes, paguen anualmente una cuota de 95 pesos, por ello, la intención es que este planteamiento sea replicado en el municipio, para beneficio de la institución educativa.