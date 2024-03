Van contra venta de aguas frutales en San Juan del Río

Autoridades de salud estarán vigilando que no haya venta de aguas frutales en el municipio de San Juan del Río así como en otras localidades, con la finalidad de evitar problemas de salud pública.

De acuerdo al director de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Ramón Alfonso Mancilla Ortiz, este tipo de bebidas no se pueden comercializar, dado que se desconoce su proceso de elaboración, por ello, afirmó que no se pueden vender en vía pública, contrario a la fruta, está con mayor seguridad de haber tenido procesos sanitarios.

Local Advierten del consumo de agua con trozos de fruta

“Lo que si no permitimos es la comercialización de agua porque no sabemos cómo las preparan, esas si no, aguas de frutas, esas no las permitimos, la autoridad correspondiente como es Riesgos Sanitarios, las decomisa y ese momento las vacían, normalmente no les aplican alguna multa pero yo creo que ya con el hecho de destruir el agua ya es suficiente”.

El funcionario aseguró que este tipo de medidas preventivas, buscan en todo momento garantizar el consumo de alimentos y bebidas en buen estado, con la finalidad de que la población no presente problemas de salud derivadas de la ingesta de productos en mal estado.

Exhortó a la ciudadanía a consumir productos que garanticen seguridad en su consumo, como agua embotellada, toda vez que en la época de calor, aumenta el número de personas afectadas por enfermedades diarreicas agudas, estas provocadas por la ingesta de bacterias en productos como los alimentos o bebidas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente dijo que el personal de Riesgos Sanitarios es quien se encarga de llevar a cabo los operativos de salubridad no solo en el municipio sanjuanense, sino Tequisquiapan, Amealco, Colón y Pedro Escobedo, con la intención de evitar que en esta época, las personas se vean afectadas por el consumo, insistió de alimentos en mal estado o bebidas elaboradas con alimentos en malas condiciones.